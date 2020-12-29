Спецпредставитель президента по целям устойчивого развития Анатолий Чубайс рассказал, что перед своим уходом из "Роснано" обсудил с президентом РФ Владимиром Путиным свой отказ от должности госслужащего.
В начале декабря УК "Роснано" вместо Чубайса возглавил Сергей Куликов, пришедший с поста первого зампреда коллегии Военно-промышленной комиссии РФ, а до этого около 10 лет посвятивший госкорпорации "Ростех".
"У меня был разговор с Владимиром Владимировичем, хотя все средства массовой информации отплясали на том, что "он не встретился с Чубайсом" и что "президент не назвал его имени". А почему он должен был назвать мое имя, если он с другим человеком (Путин говорил по видеосвязи с новым главой "Роснано" Куликовым — ред.)?" — сказал Чубайс в интервью телеканалу RTVI.
По его словам, Путин сам предложил Чубайсу стать спецпредставителем президента по достижению целей устойчивого развития. Экс-глава "Роснано" рассказал, что согласился, но с тем условием, что формально не будет государственным служащим.
"В принципе, как правило, спецпредставитель — это помощник. Но в моем случае этого не произошло. И я этому рад. Именно об этом я просил президента, да. И моя просьба была услышана… Мигалка, ксива, кабинет, секретарша — главный дежурный набор. Нет, мигалки не будет точно. Я не являюсь госслужащим, сотрудником администрации президента", — отметил он.