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Москва

Чубайс рассказал, о чем попросил Путина перед уходом из «Роснано» 

РИА Новости 58 минут назад
Спецпредставитель президента по целям устойчивого развития Анатолий Чубайс рассказал, что перед своим уходом из "Роснано" обсудил с президентом РФ Владимиром Путиным свой отказ от должности госслужащего.
В начале декабря УК "Роснано" вместо Чубайса возглавил Сергей Куликов, пришедший с поста первого зампреда коллегии Военно-промышленной комиссии РФ, а до этого около 10 лет посвятивший госкорпорации "Ростех".

"У меня был разговор с Владимиром Владимировичем, хотя все средства массовой информации отплясали на том, что "он не встретился с Чубайсом" и что "президент не назвал его имени". А почему он должен был назвать мое имя, если он с другим человеком (Путин говорил по видеосвязи с новым главой "Роснано" Куликовым — ред.)?" — сказал Чубайс в интервью телеканалу RTVI.

По его словам, Путин сам предложил Чубайсу стать спецпредставителем президента по достижению целей устойчивого развития. Экс-глава "Роснано" рассказал, что согласился, но с тем условием, что формально не будет государственным служащим.

"В принципе, как правило, спецпредставитель — это помощник. Но в моем случае этого не произошло. И я этому рад. Именно об этом я просил президента, да. И моя просьба была услышана… Мигалка, ксива, кабинет, секретарша — главный дежурный набор. Нет, мигалки не будет точно. Я не являюсь госслужащим, сотрудником администрации президента", — отметил он.

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Политика , Видео , Сергей Куликов , Анатолий Чубайс , Владимир Путин , Роснано , Администрация Президента РФ , Ростех , Военно-промышленная комиссия
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