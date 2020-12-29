"У меня был разговор с Владимиром Владимировичем, хотя все средства массовой информации отплясали на том, что "он не встретился с Чубайсом" и что "президент не назвал его имени". А почему он должен был назвать мое имя, если он с другим человеком (Путин говорил по видеосвязи с новым главой "Роснано" Куликовым — ред.)?" — сказал Чубайс в интервью телеканалу RTVI.