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Москва

В Кремле прокомментировали список преемников Путина 

Мария Иванова 46 минут назад
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что рассуждения политиков о преемнике Владимира Путина ничем не подкреплены. Об этом сообщает РИА Новости.
Так Песков прокомментировал список преемников Путина, озвученный лидером ЛДПР Владимиром Жириновским.
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Как писал «Рамблер», политик заявил, что пост президента могут занять глава Совета Федерации Валентина Матвиенко, мэр Москвы Сергей Собянин, премьер-министр Михаил Мишустин, министр обороны Сергей Шойгу, глава Службы внешней разведки Сергей Нарышкин, спикер Госдумы Вячеслав Володин, заместитель председателя Совбеза Дмитрий Медведев, губернатор Тульской области Алексей Дюмин и сам Жириновский.
Песков отметил, что тема преемников традиционно популярна в политических, политологических и «иных примыкающих к ним кругах» России.

«Чаще всего эти рассуждения, конечно, ничем не подкреплены и являются не чем иным, как рассуждениями. Как-то это комментировать я не могу», — подчеркнул представитель Кремля.

Песков добавил, что у Жириновского богатейший политический опыт, на котором основываются его предположения.
Обновленная Конституция дает действующему президенту право снова баллотироваться в 2024 году. Путин заявлял, что не исключает возможности снова стать кандидатом в президенты. В то же время он подчеркивал, что «для себя еще ничего не решил».
Комментируя поправку, позволяющую ему баллотироваться снова, Путин объяснил, что благодаря ей чиновники будут нормально работать, а не заниматься вычислениями преемника.
Комментарии 135
Политика , Видео , Сергей Шойгу , Дмитрий Медведев , Валентина Матвиенко , Дмитрий Песков , Владимир Жириновский , Сергей Собянин , Сергей Нарышкин , Михаил Мишустин , Вячеслав Володин , Алексей Дюмин , Госдума , Совет Федерации , ЛДПР
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