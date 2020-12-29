Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что рассуждения политиков о преемнике Владимира Путина ничем не подкреплены. Об этом сообщает РИА Новости.
Так Песков прокомментировал список преемников Путина, озвученный лидером ЛДПР Владимиром Жириновским.
Как писал «Рамблер», политик заявил, что пост президента могут занять глава Совета Федерации Валентина Матвиенко, мэр Москвы Сергей Собянин, премьер-министр Михаил Мишустин, министр обороны Сергей Шойгу, глава Службы внешней разведки Сергей Нарышкин, спикер Госдумы Вячеслав Володин, заместитель председателя Совбеза Дмитрий Медведев, губернатор Тульской области Алексей Дюмин и сам Жириновский.
Песков отметил, что тема преемников традиционно популярна в политических, политологических и «иных примыкающих к ним кругах» России.
«Чаще всего эти рассуждения, конечно, ничем не подкреплены и являются не чем иным, как рассуждениями. Как-то это комментировать я не могу», — подчеркнул представитель Кремля.
Песков добавил, что у Жириновского богатейший политический опыт, на котором основываются его предположения.
Обновленная Конституция дает действующему президенту право снова баллотироваться в 2024 году. Путин заявлял, что не исключает возможности снова стать кандидатом в президенты. В то же время он подчеркивал, что «для себя еще ничего не решил».
Комментируя поправку, позволяющую ему баллотироваться снова, Путин объяснил, что благодаря ей чиновники будут нормально работать, а не заниматься вычислениями преемника.