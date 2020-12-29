Владимиром Жириновским. Так Песков прокомментировал список преемников Путина, озвученный лидером ЛДПР

Песков отметил, что тема преемников традиционно популярна в политических, политологических и «иных примыкающих к ним кругах» России.

«Чаще всего эти рассуждения, конечно, ничем не подкреплены и являются не чем иным, как рассуждениями. Как-то это комментировать я не могу», — подчеркнул представитель Кремля.

Песков добавил, что у Жириновского богатейший политический опыт, на котором основываются его предположения.

Обновленная Конституция дает действующему президенту право снова баллотироваться в 2024 году. Путин заявлял, что не исключает возможности снова стать кандидатом в президенты. В то же время он подчеркивал, что «для себя еще ничего не решил».

Комментируя поправку, позволяющую ему баллотироваться снова, Путин объяснил, что благодаря ей чиновники будут нормально работать, а не заниматься вычислениями преемника.