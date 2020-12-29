Песков поставил 2020 году «не больше двойки за технику и артистизм» 

МОСКВА , 29 декабря. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков считает, что 2020 год был слишком нервным и его последствия в полной мере человечество пока не осознало. Как заявил представитель Кремля в интервью телеканалу RTVI , оценивая уходящий год, он бы «больше двойки не дал ни за технику, ни за артистизм».

"Год, конечно, не такой, как хотелось бы его пережить, я думаю, для всего мира, — сказал Песков. — Какой-то уж больно он нервный". «Пока мы даже еще не осознаем в полной мере последствия этого года, — добавил он. — Ясно, что они будут плохие». Пресс-секретарь президента заметил, что, с другой стороны, год дал силы бороться с этими негативными последствиями. «Мы теперь более или менее понимаем, как это делать», — заключил он.