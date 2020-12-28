Путин запретил членам Совбеза иметь двойное гражданство 

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Президент России Владимир Путин подписал указ, запрещающий членам Совбеза открывать счета в иностранных банках и иметь двойное гражданство.

Документ изменяет положение Совете безопасности РФ и положение об аппарате Совбеза.

Отмечается, что членами Совбеза «могут быть граждане Российской Федерации, не имеющие гражданства (подданства) иностранного государства либо вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина Российской Федерации на территории иностранного государства».

Также им запрещается открывать счета, хранить наличность и ценности в зарубежных банках.