Ещё
Далее:
Читайте также:
«Тайны Кока-Колы»: что скрывает мировой бренд
«Тайны Кока-Колы»: что скрывает мировой бренд Выясняем ⟶
Выберите регион
Москва

Путин запретил членам Совбеза иметь двойное гражданство 

Газета.Ru и ещё 7 1 час назад
Путин запретил членам Совбеза иметь двойное гражданство
Фото: Газета.Ru
Президент России Владимир Путин подписал указ, запрещающий членам Совбеза открывать счета в иностранных банках и иметь двойное гражданство.
Документ изменяет положение Совете безопасности РФ и положение об аппарате Совбеза.
Отмечается, что членами Совбеза «могут быть граждане Российской Федерации, не имеющие гражданства (подданства) иностранного государства либо вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина Российской Федерации на территории иностранного государства».
Также им запрещается открывать счета, хранить наличность и ценности в зарубежных банках.
Видео дня. «Наэкономил»: премию в 15 зарплат получил глава из Пермского края
Газета.Ru: последние новости
Жириновский отнес Мишустина и Шойгу к возможным будущим президентам России Жириновский отнес Мишустина и Шойгу к возможным будущим президентам России МИД России предложил исполнить новогоднее желание американского посла МИД России предложил исполнить новогоднее желание американского посла В Кремле назвали "резанувшую сердце" Путина ошибку Зеленского В Кремле назвали "резанувшую сердце" Путина ошибку Зеленского
Политика , Владимир Путин , Совет безопасности РФ
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Пес спас мальчика от волка и попал на видео
00:32
Пес спас мальчика от волка и попал на видео
Происшествия
Появилось видео с Рамзаном Кадыровым на месте ЧП в центре Грозного
00:35
Появилось видео с Рамзаном Кадыровым на месте ЧП в центре Грозного
Происшествия
Кенгуру нокаутировал мужчину и попал на видео
00:07
Кенгуру нокаутировал мужчину и попал на видео
В мире
Модель в купальнике погрузилась в ледяную воду и попала на видео
00:25
Модель в купальнике погрузилась в ледяную воду и попала на видео
Шоу-бизнес
Россияне станцевали в купальниках в сорокаградусный мороз и попали на видео
00:59
Россияне станцевали в купальниках в сорокаградусный мороз и попали на видео
Общество
Погоня полиции за вооруженным мужчиной на Mercedes попала на видео
02:24
Погоня полиции за вооруженным мужчиной на Mercedes попала на видео
Происшествия
Опубликовано видео с места стрельбы в Грозном
00:24
Опубликовано видео с места стрельбы в Грозном
Происшествия
Охрана вывела буйного посетителя из ТЦ и попала на видео
01:08
Охрана вывела буйного посетителя из ТЦ и попала на видео
Происшествия
Появилось видео с места поисковой операции в Баренцевом море
00:22
Появилось видео с места поисковой операции в Баренцевом море
Происшествия
Светящиеся роботы в московском метро попали на видео
00:39
Светящиеся роботы в московском метро попали на видео
Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение