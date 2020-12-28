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Москва

Путин и Нетаньяху обсудили развитие ситуации в Сирии 

ТАСС 1 час назад
Путин и Нетаньяху обсудили пандемию и Сирию
Фото: РИА Новости
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху по телефону обсудили региональную проблематику, сделав акцент на развитии ситуации в Сирии. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба Кремля.

"Обсуждена региональная проблематика с акцентом на некоторые аспекты развития ситуации в Сирии", — говорится в сообщении пресс-службы.

Собеседники также рассмотрели актуальные вопросы российско-израильских отношений в различных сферах.

"Подтвержден обоюдный настрой на наращивание многопланового двустороннего сотрудничества, в том числе в контексте борьбы с распространением коронавирусной инфекции", — добавили в Кремле.

В преддверии Нового года лидеры обменялись поздравлениями с наступающим праздником. Кроме того, Путин тепло поздравил Нетаньяху и всех израильтян с прошедшим праздником Хануки.
Политики также условились о дальнейших контактах.
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Политика , Биньямин Нетаньяху , Владимир Путин , Израиль , Сирия
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