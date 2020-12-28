Минюст впервые включил физлиц в реестр СМИ-иноагентов

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"28 декабря 2020 года во исполнение требований действующего законодательства Российской Федерации в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента, включены Апахончич Дарья Александровна, Камалягин Денис Николаевич, Маркелов Сергей Евгеньевич, Пономарев Лев Александрович, Савицкая Людмила Алексеевна", — говорится в сообщении.

Ведомство впервые включает в данный реестр физических лиц, теперь список состоит из 17 иностранных СМИ-иноагентов.

Закон о СМИ-иноагентах был принят в 2017 году, в конце 2019 года документ был расширен и на физических лиц.