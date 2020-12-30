В Крыму заявили о «беспрецедентной лжи» миссии ООН

Наталья Поклонская. Ранее официальный представитель УВКПЧ Лиз Троссел заявила, что из-за отсутствия доступа их структура не в состоянии оценить ситуацию с водообеспечением в Крыму. С призывом осудить преступные действия украинских властей, в одностороннем порядке перекрывших поставку пресной воды в Крым, к УВКПЧ обращалась зампред комитета Госдумы по международным делам

"ООН своей беспрецедентной ложью полностью себя дискредитирует. Мы многократно приглашали миссию ООН посетить Крым, однако в ответ слышали лишь отговорки. Полуостров открыт для всех, об этом говорит огромное количество побывавших иностранных делегаций", — сказал РИА Новости Гемпель.

По его словам, Крым готов принять миссию ООН, как только этот визит будет согласован с российским МИД

Гемпель отметил, что даже у Украины имеется информация о ситуации с водоснабжением в Крыму.

"В ООН же продолжают закрывать глаза на то, как киевские власти целенаправленно с особым цинизмом нарушают права человека и международные нормы права, лишая полуостров воды", — добавил он.

Ранее Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через идущий от Днепра Северо-Крымский канал. Однако после воссоединения Крыма с Россией подача воды по каналу в республику была полностью прекращена в одностороннем порядке.

Вопрос водоснабжения решался за счет водохранилищ естественного наполнения, которые за последний год существенно обмелели из-за малого количества осадков и добычи воды из подземных источников. Из-за дефицита воды в ряде регионов Крыма введена режимная подача воды в дома.