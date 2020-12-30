Ещё
Далее:
Читайте также:
«Глубже!»: кино про порно с глубоким смыслом
«Глубже!»: кино про порно с глубоким смыслом Смотреть в Okko ⟶
Выберите регион
Москва

В Крыму назвали ложью отсутствие доступа в регион у миссии ООН 

РИА Новости и ещё 2 14 минут назад
В Крыму заявили о «беспрецедентной лжи» миссии ООН
Фото: РИА Новости
Глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель назвал беспрецедентной ложью заявление Управления Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ ООН) о том, что миссия не может попасть в Крым.
Ранее официальный представитель УВКПЧ Лиз Троссел заявила, что из-за отсутствия доступа их структура не в состоянии оценить ситуацию с водообеспечением в Крыму. С призывом осудить преступные действия украинских властей, в одностороннем порядке перекрывших поставку пресной воды в Крым, к УВКПЧ обращалась зампред комитета Госдумы по международным делам Наталья Поклонская.

"ООН своей беспрецедентной ложью полностью себя дискредитирует. Мы многократно приглашали миссию ООН посетить Крым, однако в ответ слышали лишь отговорки. Полуостров открыт для всех, об этом говорит огромное количество побывавших иностранных делегаций", — сказал РИА Новости Гемпель.

По его словам, Крым готов принять миссию ООН, как только этот визит будет согласован с российским МИД.
Гемпель отметил, что даже у Украины имеется информация о ситуации с водоснабжением в Крыму.

"В ООН же продолжают закрывать глаза на то, как киевские власти целенаправленно с особым цинизмом нарушают права человека и международные нормы права, лишая полуостров воды", — добавил он.

Ранее Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через идущий от Днепра Северо-Крымский канал. Однако после воссоединения Крыма с Россией подача воды по каналу в республику была полностью прекращена в одностороннем порядке.
Вопрос водоснабжения решался за счет водохранилищ естественного наполнения, которые за последний год существенно обмелели из-за малого количества осадков и добычи воды из подземных источников. Из-за дефицита воды в ряде регионов Крыма введена режимная подача воды в дома.
Видео дня. Вези меня, мразь, бесплатно: пассажирка такси отказалась платить
Последние новости
Модельер Пьер Карден скончался на 99-м году жизни Модельер Пьер Карден скончался на 99-м году жизни Умер исполнитель песни "Обручальное кольцо" Умер исполнитель песни "Обручальное кольцо" Не спастись: Великобритания обрекла на страдания миллионы граждан России Не спастись: Великобритания обрекла на страдания миллионы граждан России
Комментарии 9
Политика , Выборы на Украине , Санкции , Выдача паспортов в Донбассе , Оранжевая революция , Крым наш , Планы НАТО , Майдан , Юрий Гемпель , Наталья Поклонская , МИД , Комитет госдумы по международным делам , Управление ООН по правам человека , РИА Новости , Киев , Республика Крым
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Подробности смерти Пьер Кардена попали на видео
02:26
Подробности смерти Пьер Кардена попали на видео
Происшествия
Видео необычного сюрприза на корпоративе врачей
02:22
Видео необычного сюрприза на корпоративе врачей
Общество
Появилось видео со схиигуменом Сергием в суде
04:41
Появилось видео со схиигуменом Сергием в суде
Происшествия
Новый участок ЦКАД попал на видео
03:05
Новый участок ЦКАД попал на видео
Общество
Толпы голодающих в Нигерии сняли на видео
01:22
Толпы голодающих в Нигерии сняли на видео
В мире
Полицейские протащили беременную женщину по снегу за отсутствие маски и попали на видео
06:05
Полицейские протащили беременную женщину по снегу за отсутствие маски и попали на видео
Происшествия
Посадка российского самолета на недостроенную полосу попала на видео
00:16
Посадка российского самолета на недостроенную полосу попала на видео
Происшествия
Конвоирование схиигумена Сергия в суд сняли на видео
00:47
Конвоирование схиигумена Сергия в суд сняли на видео
Происшествия
Бритни Спирс станцевала на камеру в кроп-топе и попала на видео
01:43
Бритни Спирс станцевала на камеру в кроп-топе и попала на видео
Шоу-бизнес
Драку участников ДТП в Зеленограде сняли на видео
00:38
Драку участников ДТП в Зеленограде сняли на видео
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение