Евросоюз обвинил Россию в высмеивании западных вакцин

Россия и подконтрольные российским властям СМИ открыто высмеивают европейские и американские вакцины от коронавируса, заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель

Западные разработчики вакцин открыто высмеиваются в многоязычных российских государственных СМИ, что в некоторых случаях приводит к абсурдным заявлениям о том, что вакцины превратят людей в обезьян, — рассказал он.

По его словам, подобные действия направлены против стран, где Россия хочет продавать собственный препарат «Спутник V». При этом он не привёл примеров подобных публикаций, передаёт Reuters.

Ранее NEWS.ru писал, что разработчики британской вакцины от COVID-19, созданной Оксфордским университетом и британско-шведской фармацевтической компанией AstraZeneca, нашли способ обеспечить препарату эффективность, превышающую 90%.

AstraZeneca, разработавшая совместно с Оксфордским университетом вакцину, ранее сообщила, что при одном из методов дозирования препарат может быть эффективен примерно на 90%. Для этого пациентам вводилась сначала половина дозы, а потом полная. При введении двух полных доз эффективность была на уровне 62%. Учёные решили, что давая сначала меньшую дозу, они настроили организм на более эффективную иммунную реакцию.