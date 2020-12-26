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Москва

Песков ответил на вопрос о вакцинации Путина от коронавируса 

РИА Новости 42 минуты назад
Президент РФ Владимир Путин сообщит сам, когда привьется вакциной от коронавируса, сообщил РИА Новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Он сообщит сам", — сказал Песков.

Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко в субботу заявил, что вакцина от коронавируса "Спутник V" одобрена для вакцинации людей старше 60 лет. В Twitter-аккаунте вакцины сообщалось, что "Спутник V" показал полную безопасность и эффективность свыше 90% для возрастной группы старше 60 лет.
Ранее на большой пресс-конференции Путин сообщил, что ещё не делал вакцину от коронавируса, потому что пока она не рассчитана на людей его возраста, но добавил, что обязательно это сделает, как только это станет возможным.
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Политика , Видео , Дмитрий Песков , Михаил Мурашко , Владимир Путин , Минздрав РФ , РИА Новости
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