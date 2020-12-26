Мишустин отметил синхронную работу энергосистемы России

"Благодаря вашей компетентности, опыту, знаниям, ответственному отношению к делу, в разных регионах реализуются масштабные высокотехнологичные проекты, — сказал премьер, обращаясь к энергетикам, отметившим свой профессиональный праздник. — Эффективно и синхронно работает Единая энергетическая система России. Каждую секунду сотни электростанций дают свет и тепло в дома, школы, больницы, освещают улицы городов и поселков, запускают промышленные и транспортные предприятия, вносят важный вклад в обороноспособность и энергетическую безопасность государства".
"Россия занимает лидирующие позиции по объему генерации и экспорту электроэнергии в мире, — напомнил он. — В этих впечатляющих достижениях — труд многих поколений работников отрасли".
"Знаю, что вы работаете в круглосуточном режиме, очень часто — в сложных погодных условиях, — сказал глава кабмина. — И сегодня многие из вас тоже встречают праздник на рабочих местах. Хочу поблагодарить всех за нелегкий труд, преданность своему делу, полную самоотдачу".