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Мишустин отметил синхронную и эффективную работу энергосистемы России 

ТАСС 40 минут назад
Мишустин отметил синхронную работу энергосистемы России
Фото: РИА Новости
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин отметил эффективную и синхронную работу единой энергетической системы страны. Об этом он заявил в видеообращении к работникам и ветеранам отрасли, которое показал Первый канал в эфире на Дальнем Востоке.

"Благодаря вашей компетентности, опыту, знаниям, ответственному отношению к делу, в разных регионах реализуются масштабные высокотехнологичные проекты, — сказал премьер, обращаясь к энергетикам, отметившим свой профессиональный праздник. — Эффективно и синхронно работает Единая энергетическая система России. Каждую секунду сотни электростанций дают свет и тепло в дома, школы, больницы, освещают улицы городов и поселков, запускают промышленные и транспортные предприятия, вносят важный вклад в обороноспособность и энергетическую безопасность государства".

Мишустин подчеркнул, что электроэнергетика является одной из ключевых отраслей национальной экономики.

"Россия занимает лидирующие позиции по объему генерации и экспорту электроэнергии в мире, — напомнил он. — В этих впечатляющих достижениях — труд многих поколений работников отрасли".

"Знаю, что вы работаете в круглосуточном режиме, очень часто — в сложных погодных условиях, — сказал глава кабмина. — И сегодня многие из вас тоже встречают праздник на рабочих местах. Хочу поблагодарить всех за нелегкий труд, преданность своему делу, полную самоотдачу".

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Политика , Михаил Мишустин
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