Мишустин отметил синхронную работу энергосистемы России

"Знаю, что вы работаете в круглосуточном режиме, очень часто — в сложных погодных условиях, — сказал глава кабмина. — И сегодня многие из вас тоже встречают праздник на рабочих местах. Хочу поблагодарить всех за нелегкий труд, преданность своему делу, полную самоотдачу".