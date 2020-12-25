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Москва

Беглов заявил о сложной ситуации с коронавирусом в Петербурге 

RT на русском 1 час назад
Беглов заявил о сложной ситуации с коронавирусом в Петербурге
Фото: РИА Новости
Ситуация с коронавирусом в Санкт-Петербурге сложная, но контролируемая. Об этом заявил губернатор города Александр Беглов на встрече с премьером Михаилом Мишустиным.
По словам Беглова, ситуация с распространением коронавируса в городе «сложная, но контролируемая».
Он отметил, что в начале пандемии в Петербурге было около 1 тыс. инфекционных коек, тогда как в настоящее время уже подготовлено 12 тыс.

«Это большой объём. Хочу сказать слова благодарности за то, что дали распоряжение по поводу участия федеральных стационаров в лечении ковидных больных. И сегодня более тысячи коек — федеральные», — цитирует РИА Новости Беглова.

Мишустин на встрече с Бегловым отметил, что ситуация с COVID-19 в России непростая и напряжённая.
Согласно данным на 25 декабря, в России за сутки выявили 29 018 случаев заболевания COVID-19, из них в Петербурге — 3751.
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Политика , Александр Беглов , Михаил Мишустин , РИА Новости
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