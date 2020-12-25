Володин и Додон провели встречу в Москве 

«Я хочу поблагодарить и от меня лично, и от граждан Республики Молдова за открытость со стороны всех государственных структур Российской Федерации к диалогу и решению тех проблем, с которыми сталкиваются и наши производители, и наши экспортёры, и наши граждане, которые временно или постоянно находятся на территории России. Мы чувствуем эту открытость на уровне президента — у нас очень хороший диалог сложился за последние два года. Мы чувствуем это в вашем лице — от Государственной думы», — сказал Додон.