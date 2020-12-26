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Москва

В посольстве РФ считают, что США инициировали «визовую войну» с Россией 

ТАСС и ещё 3 44 минуты назад
Россия обвинила США в навязывании «визовой войны»
Фото: ТАСС
Соединенные Штаты стали инициаторами "визовой войны" и навязали России практику персональных визовых разменов. Об этом говорится в опубликованном в пятницу в Facebook комментарии российского посольства в Вашингтоне.

"Еще раз хотели бы напомнить, что ответственность за [визовый] "тупик" полностью лежит на американской стороне. Именно США стали инициаторами так называемой визовой войны, навязали нам практику персональных визовых разменов, когда сотрудники российских загранучреждений получают разрешения на въезд только в увязке с выдачей виз для американских работников", — отметили российские дипломаты.

Они пояснили, что обратили внимание на опубликованную в пятницу статью газеты The Washington Post, "в которой в очередной раз, ссылаясь на источники в Госдепартаменте, авторы вводят в заблуждение своих читателей и стремятся возложить всю вину за проблемы в консульско-визовых делах на российскую сторону".

"Содержащаяся в статье информация не соответствует реальному положению вещей", — отметили в российском диппредставительстве.

Готовность к нормализации отношений

"Никаких отказов в оформлении виз дипломатам и другим специалистам представительств США не было. У нас здесь нет каких-либо преимуществ. Действуем строго на основе принципа взаимности. Количество выдаваемых нами виз американским чиновникам соответствует количеству виз, полученных российскими сотрудниками в США", — заявили в посольстве.

Как отметили в дипмиссии, Москва неоднократно призывала Вашингтон к "полной нормализации взаимоотношений в консульско-визовой сфере".

"Не надо перекладывать проблему с больной головы на здоровую. Мяч на американской стороне", — заключили российские дипломаты.

Нехватка сотрудников
По версии The Washington Post, из-за нехватки сотрудников, которым не выдают российские визы, американским дипломатам высокого ранга приходится самим заниматься уборкой снега на территории посольства США в Москве, а также работать с дезинфицирующими средствами.
Газета также сообщила, что принятие американской администрацией решения о закрытии генконсульства США во Владивостоке и приостановке работы генконсульства в Екатеринбурге не связаны с политическими действиями России, а вызваны исключительно разногласиями по визовым вопросам.
При этом бывший посол США в Москве Майкл Макфол в беседе с изданием подверг критике данное решение действующей вашингтонской администрации.

"Россия нас не выгоняет. Мы в одностороннем порядке решаем, что не хотим там находиться. Это огромная ошибка. Надеюсь, [избранный президент Джозеф] Байден все изменит", — отметил Макфол.

Издание отмечает, что это "решение фактически является признанием того, что отношения США с Россией вряд ли улучшатся в ближайшее время, даже после инаугурации избранного президента Джо Байдена".
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Комментарии 18
Политика , Пожар в Санкт-Петербурге , Пожар в Екатеринбурге , Пожар во Владивостоке , Майкл Макфол , Джозеф Байден , Госдеп США , Washington Post , Владивосток , Екатеринбург , Москва , Приморский Край , Свердловская Область , США
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