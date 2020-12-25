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Мишустин забрал на память флакон «Спутника V» 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 4 31 минуту назад
Мишустин забрал на память флакон «Спутника V»
Фото: РИА Новости
Премьер-министр России Михаил Мишустин во время посещения научно-производственного центра компании «Биокад» взял на память флакон с вакциной от коронавируса «Спутник V».
Глава кабинета министров ознакомился на предприятии с процессом фасовки и упаковки препарата, передает ТАСС.

«Я ее (вакцину) на память возьму, ладно?.. Две тысячи с меня. Нет, 1942 [рубля]», — пошутил Мишустин, имея ввиду отпускную цену вакцины.

Весной премьер переболел коронавирусом.
В августе президент Владимир Путин объявил о регистрации в России первой вакцины от коронавируса. Она получила название «Спутник V» по аналогии с запуском первого искусственного спутника Земли в 1957 году. В октябре президент объявил, что новосибирский научный центр «Вектор» зарегистрировал вторую российскую вакцину от коронавируса. Кроме того, скоро будет зарегистрирована третья вакцина — от Центра имени Чумакова РАН. Все зарегистрированные российские вакцины от коронавируса признаны эффективными и безопасными. В настоящее время Россия разрабатывает еще не менее десяти вакцин от коронавируса.
В начале декабря Минздрав зарегистрировал предельную цену отпускную цену на вакцину «Спутник V». Она составила 1 тыс. 942 рубля за двухкомпонентный набор.
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Комментарии
Политика , Михаил Мишустин , Владимир Путин , Минздрав РФ , ИТАР-ТАСС , Санкт-Петербург
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