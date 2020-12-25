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Медведев провел совещание о результатах Роскосмоса в 2020 году 

РИА Новости и ещё 1 1 час назад
Медведев провел совещание о результатах Роскосмоса в 2020 году
Фото: РИА Новости
Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев сообщил, что провел совещание о результатах деятельности госкорпорации "Роскосмос" в 2020 году.

"Провел совещание о результатах деятельности госкорпорации "Роскосмос" в 2020 году", — написал он на своей странице в соцсети "ВКонтакте".

Россия в этом году осуществила 16 космических запусков, в том числе по 7 с Байконура и Плесецка, один с Восточного и один с Куру.
В уходящем году запущен 21 российский космический аппарат. Ведется строительство космодрома Восточный. Осуществлен третий испытательный пуск ракеты "Ангара" тяжелого класса.
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Политика , Дмитрий Медведев , Роскосмос , Совет безопасности РФ , Архангельская Область , Байконур , Плесецк
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