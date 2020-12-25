Медведев провел совещание о результатах Роскосмоса в 2020 году 

Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев сообщил, что провел совещание о результатах деятельности госкорпорации "Роскосмос" в 2020 году.
"Провел совещание о результатах деятельности госкорпорации "Роскосмос" в 2020 году", — написал он на своей странице в соцсети "ВКонтакте".
Россия в этом году осуществила 16 космических запусков, в том числе по 7 с Байконура и Плесецка, один с Восточного и один с Куру.
В уходящем году запущен 21 российский космический аппарат. Ведется строительство космодрома Восточный. Осуществлен третий испытательный пуск ракеты "Ангара" тяжелого класса.