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Мишустин оценил ситуацию с COVID-19 в России 

РИА Новости и ещё 7 2 часа назад
Мишустин оценил ситуацию с коронавирусом в России как напряженную
Фото: РИА Новости
Премьер-министр России Михаил Мишустин считает, что в целом ситуация с распространением коронавируса в стране остается напряженной, такую позицию он обозначил в пятницу на встрече с губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым во время рабочей поездки в регион.
Мишустин поинтересовался, как обстоит ситуация с распространением коронавируса в городе, и попросил губернатора рассказать об этом подробнее. "К сожалению, ситуация в стране непростая, напряженная", — резюмировал премьер.
При этом он заметил, что власти региона прикладывают "много усилий для того, чтобы принять все необходимые меры для лечения больных с коронавирусом".
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Политика , Александр Беглов , Михаил Мишустин , Москва , Санкт-Петербург
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