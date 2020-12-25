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Матвиенко считает, что с вакцинацией коронавирус отступит 

Парламентская газета 34 минуты назад
Матвиенко считает, что с вакцинацией коронавирус отступит
Фото: ПРЕСС-СЛУЖБА СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ
Вместе с массовой вакцинацией в России коронавирус отступит, и граждане смогут вернуться к обычной жизни. Об этом заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко 25 декабря на последнем в 2020 году пленарном заседании палаты.
По её словам, уходящий високосный год принёс с собой то, что можно назвать фантастикой, и вместе с тем позволил многое переосмыслить — и эффективность госинститутов, и способность государственной системы отвечать и оперативно реагировать на серьёзные вызовы.

«Мы выходим на следующий этап борьбы с пандемией — по всей стране идёт массовая добровольная вакцинация. Убеждена, что мы добьёмся успеха, коронавирус отступит, и мы сможем вернуться к обычной жизни с рукопожатиями, с тёплыми встречами без масок и перчаток, которые стали уже привычными, но точно не любимыми предметами гардероба», — заявила она.

Матвиенко отметила, что «у нас у всех есть общее желание — чтобы будущий год принёс больше позитивных событий». «Потому что за такой год невзгод точно должна быть компенсация, — подчеркнула спикер. — Поздравляю всех с наступающим Новым годом и Рождеством Христовым, желаю здоровья и благополучия вам и вашим родным и близким в наступающем 2021 году».
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Комментарии
Политика , Валентина Матвиенко , Совет Федерации
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