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Володин оценил закон о статусе русского языка в Молдавии 

Парламентская газета и ещё 2 1 час назад
Володин оценил закон о статусе русского языка в Молдавии
Фото: ПРЕСС-СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ
Принятие закона о статусе русского языка как языка межнационального общения в Молдавии важно для экономического, культурного и социального взаимодействия между странами, сказал председатель Госдумы Вячеслав Володин на встрече с главой парламента Молдавии Зинаидой Гречаный. Об этом сообщается на сайте палаты.
25 декабря состоялась встреча спикеров Госдумы и парламента Молдавии, в которой также принял участие экс-президент республики Игорь Додон.
Володин сказал, что для российских парламентариев очень важен диалог с молдавскими коллегами. «У нас с вами общая история, мы хорошо друг друга понимаем. Без шагов навстречу друг другу невозможно развивать отношения», — заметил он.
Спикер подчеркнул, что отношения между Россией и Молдавией должны строиться на принципах открытости, диалога, взаимоуважения, отсутствия двойных стандартов.
Также Володин отметил важность принятого депутатами парламента республики решения о возвращении русскому языку статуса языка межнационального общения. По его словам, такой шаг, в первую очередь, в интересах молдаван. «Это шанс для граждан Молдавии, чтобы себя реализовать, получить образование в Российской Федерации, ознакомиться с достоянием культурного наследия», — убеждён парламентарий.
Это решение важно и для России, так как оно будет способствовать более эффективному развитию отношений между государствами в экономике, культуре и образовании, считает Володин.
Он также напомнил, что граждане Киргизии и Белоруссии, где статус русского языка закреплён в Конституции, могут работать водителями в России, не получая российские водительские права. «Закрепление русского языка как языка межнационального общения также даёт Молдавии дополнительные возможности», — обратился Володин к Зинаиде Гречаный.
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Комментарии
Политика , Игорь Додон , Вячеслав Володин , Госдума , Молдова
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