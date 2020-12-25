Володин оценил закон о статусе русского языка в Молдавии 

Принятие закона о статусе русского языка как языка межнационального общения в Молдавии важно для экономического, культурного и социального взаимодействия между странами, сказал председатель Госдумы Вячеслав Володин на встрече с главой парламента Молдавии Зинаидой Гречаный. Об этом сообщается на сайте палаты.

25 декабря состоялась встреча спикеров Госдумы и парламента Молдавии, в которой также принял участие экс-президент республики Игорь Додон

Володин сказал, что для российских парламентариев очень важен диалог с молдавскими коллегами. «У нас с вами общая история, мы хорошо друг друга понимаем. Без шагов навстречу друг другу невозможно развивать отношения», — заметил он.

Спикер подчеркнул, что отношения между Россией и Молдавией должны строиться на принципах открытости, диалога, взаимоуважения, отсутствия двойных стандартов.

Также Володин отметил важность принятого депутатами парламента республики решения о возвращении русскому языку статуса языка межнационального общения. По его словам, такой шаг, в первую очередь, в интересах молдаван. «Это шанс для граждан Молдавии, чтобы себя реализовать, получить образование в Российской Федерации, ознакомиться с достоянием культурного наследия», — убеждён парламентарий.

Это решение важно и для России, так как оно будет способствовать более эффективному развитию отношений между государствами в экономике, культуре и образовании, считает Володин.

Он также напомнил, что граждане Киргизии и Белоруссии, где статус русского языка закреплён в Конституции, могут работать водителями в России, не получая российские водительские права. «Закрепление русского языка как языка межнационального общения также даёт Молдавии дополнительные возможности», — обратился Володин к Зинаиде Гречаный.