Жириновский повесил фото скульптуры Аленки в своем кабинете

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский показал, что повесил в своей приемной фотографию памятника Аленке, который жители России ранее посчитали страшным. Памятник Аленке в городе Нововоронеж демонтировали, потому что он не понравился горожанам. Жириновский раскритиковал снос скульптуры и заявил о готовности забрать его. Аленушка не уродливая, и женщины не обязаны соответствовать стандарту красоты, подчеркнул политик.
«Аленушка не уродливая, а вполне нормальная скульптура. Женщины не обязаны соответствовать стандарту красоты, — написал Жириновский в своем Telegram-канале. — А пока я повесил ее фото на дверях своей приемной в Госдуме».
В партии готовы разместить скульптуру на одном из объектов ЛДПР, добавил политик.