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Москва

Жириновскому понравилась страшная Аленка, и он повесил ее фото в кабинете 

Daily Storm 2 часа назад
Жириновский повесил фото скульптуры Аленки в своем кабинете
Фото: "Нововоронеж Online"/ВКонтакте
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский показал, что повесил в своей приемной фотографию памятника Аленке, который жители России ранее посчитали страшным. Памятник Аленке в городе Нововоронеж демонтировали, потому что он не понравился горожанам. Жириновский раскритиковал снос скульптуры и заявил о готовности забрать его. Аленушка не уродливая, и женщины не обязаны соответствовать стандарту красоты, подчеркнул политик.

«Аленушка не уродливая, а вполне нормальная скульптура. Женщины не обязаны соответствовать стандарту красоты, — написал Жириновский в своем Telegram-канале. — А пока я повесил ее фото на дверях своей приемной в Госдуме».

В партии готовы разместить скульптуру на одном из объектов ЛДПР, добавил политик.
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Политика , Владимир Жириновский , Госдума , ЛДПР
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