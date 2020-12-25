Совфед одобрил закон о биобезопасности в России с учётом поправок, которые распространяют его действие в том числе на коронавирусную инфекцию.

В частности, закон восполняет существующий правовой пробел и определяет содержание деятельности по обеспечению биологический безопасности, в том числе путём введения понятийного аппарата.

Документ определяет основные биологические угрозы и организацию комплекса мер, направленных на защиту населения и охрану окружающей среды от воздействия опасных биологических факторов, в том числе синтетических биологических агентов, а также организацию государственной информационной системы в области обеспечения биологической безопасности и мероприятия по преодолению антимикробной устойчивости микроорганизмов.