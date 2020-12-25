МИД России удивила реакция Израиля на интервью российского посла

В среду МИД Израиля сообщил, что посол РФ был вызван в дипведомство после интервью газете Jerusalem post, где сообщалось, что не Иран , а нерешённый израильско-палестинский конфликт дестабилизирует обстановку в регионе.

"Удивлены обостренной реакцией на затронутые в интервью нашего посла в Израиле вопросы. Изложенная в нем позиция неоднократно доводилась нами до израильских коллег на различных уровнях. Все воспроизведенные в публикации высказывания российского посла соответствуют общеизвестной позиции России по ближневосточной проблематике", — заявила она.

В этой связи Захарова отметила, что нормализацию отношений Израиля с его арабскими соседями РФ оценивает в целом положительно как возможность установления новых каналов цивилизованного, основанного на международно-правовых нормах общения. По ее словам, в Москве исходят из того, что сохранение конфронтации и отказ от диалога лишь затрудняют нахождение решений по урегулированию арабо-израильского конфликта.

При этом российская сторона всегда подчеркивала, что палестинская проблема была и остается центральной для обеспечения мира на Ближнем Востоке, без ее решения устойчивую и долгосрочную стабилизацию в регионе обеспечить невозможно.

В то же время официальный представитель МИД РФ отметила, что Россия никогда не скрывала своего отрицательного отношения к авиаударам Израиля по территории Сирии, так как такие действия способствуют дестабилизации в регионе.