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Москва

Захарова прокомментировала вызов российского посла в МИД Израиля 

РИА Новости 1 час назад
МИД России удивила реакция Израиля на интервью российского посла
Фото: РИА Новости
Москва удивлена обостренной реакцией Израиля на вопросы, затронутые в интервью Jerusalem post посла РФ Анатолия Викторова, его высказывания по ближневосточной проблематике соответствуют позиции России, говорится в комментарии официального представителя российского МИД Марии Захаровой.
В среду МИД Израиля сообщил, что посол РФ был вызван в дипведомство после интервью газете Jerusalem post, где сообщалось, что не Иран, а нерешённый израильско-палестинский конфликт дестабилизирует обстановку в регионе.

"Удивлены обостренной реакцией на затронутые в интервью нашего посла в Израиле вопросы. Изложенная в нем позиция неоднократно доводилась нами до израильских коллег на различных уровнях. Все воспроизведенные в публикации высказывания российского посла соответствуют общеизвестной позиции России по ближневосточной проблематике", — заявила она.

В этой связи Захарова отметила, что нормализацию отношений Израиля с его арабскими соседями РФ оценивает в целом положительно как возможность установления новых каналов цивилизованного, основанного на международно-правовых нормах общения. По ее словам, в Москве исходят из того, что сохранение конфронтации и отказ от диалога лишь затрудняют нахождение решений по урегулированию арабо-израильского конфликта.
При этом российская сторона всегда подчеркивала, что палестинская проблема была и остается центральной для обеспечения мира на Ближнем Востоке, без ее решения устойчивую и долгосрочную стабилизацию в регионе обеспечить невозможно.
В то же время официальный представитель МИД РФ отметила, что Россия никогда не скрывала своего отрицательного отношения к авиаударам Израиля по территории Сирии, так как такие действия способствуют дестабилизации в регионе.

"Подтверждаем нашу заинтересованность в продолжении регулярных консультаций с израильскими партнерами по вопросам безопасности и стабильности в ближневосточном регионе. Высоко ценим сложившийся между нами доверительный и конструктивный диалог. Настроены и впредь, как отметил в упомянутом интервью наш посол в Израиле, в процессе принятия решений учитывать озабоченности Израиля в сфере безопасности", — добавила Захарова.

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Комментарии
Политика , Мария Захарова , Анатолий Викторов , МИД
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