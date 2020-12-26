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Глава правительства Крыма заразился коронавирусом 

News.ru и ещё 1 1 час назад
Глава правительства Крыма Юрий Гоцанюк заразился коронавирусом
Фото: РИА Новости
Глава правительства Республики Крым Юрий Гоцанюк сообщил, что заразился коронавирусом. На период болезни он решил взять отпуск и лечиться дома.

Тест на коронавирус, который я регулярно делаю, дал положительный результат. В соответствии с рекомендациями врачей нахожусь на самоизоляции до полного выздоровления. Также принял решение в этот период уйти в отпуск, — написал он в Facebook.

Гоцанюк уточнил, что продолжает работать дистанционно и находится на связи с главой региона Сергеем Аксёновым. 54-летний мужчина порекомендовал всем не пренебрегать мерами безопасности, беречь себя и своих близких.
Как писал NEWS.ru, у главы Ульяновской области Сергея Морозова выявили коронавирусную инфекцию. Диагноз COVID-19 также подтвердился и у его жены. Накануне Морозов сообщил подписчикам в Instagram, что перешёл на удалённый формат работы в связи с повышенной температурой и кашлем. На следующий день он поблагодарил жителей региона за многочисленные слова поддержки и сообщил, что у него диагностировали коронавирус и пневмонию. 61-летний Морозов будет лечиться дома, он пообещал соблюдать все рекомендации врачей.
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Комментарии 2
Политика , Коронавирус , Сергей Аксенов , Сергей Морозов , Юрий Гоцанюк , Ульяновская Область
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