Ещё
Далее:
Читайте также:
За вами следят!
За вами следят! Убедиться ⟶
Выберите регион
Москва

Совфед утвердил штрафы за хамство чиновников 

Российская Газета 1 час назад
Совфед утвердил штрафы за хамство чиновников
Фото: ТАСС
Совфед принял закон о введении административных штрафов до 150 тысяч рублей для чиновников за оскорбление граждан. Документ также приравнивает оскорбления в интернете к публичным и предусматривает штраф до 3 миллионов рублей за клевету для юридических лиц.
Авторами проекта выступили глава думского комитета по информационной политике Александр Хинштейн и первый вице-спикер Совфеда, секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак.
Как отметил докладчик по документу сенатор Александр Башкин, инициатива разработана во исполнение поручения президента РФ об усилении ответственности за оскорбление, а также в целях совершенствования законодательства РФ в сфере защиты чести и достоинства граждан.
Штрафы за оскорбления будут распространяться и на высказывания, допущенные "в отношении нескольких лиц, в том числе индивидуально неопределенных". Помимо этого, к публичным оскорблениям, в том числе через СМИ, приравниваются и оскорбления в интернете.
Согласно новому закону, за оскорбление граждан представителей власти будут дисквалифицировать на срок до года, а при повторном случае — до двух лет. Также вводятся штрафы в размере от 50 до 100 тысяч рублей, при повторном правонарушении — от 100 до 150 тысяч. Документ касается лиц, замещающих государственную или муниципальную должность, а также тех, кто находится на гражданской службе.
Ответственность для чиновника будет наступать и в тех случаях, если он пишет в соцсетях.
Закон также увеличивает административные штрафы за оскорбление в целом. Так, максимальная сумма взыскания вырастет для граждан с 5 тыс. до 10 тыс. рублей, для должностных лиц — с 50 тыс. до 100 тыс. рублей, для юридических лиц — с 500 тысяч до 700 тысяч рублей.
Принятым законом уточняется, что оскорбление — это унижение чести и достоинства, выраженное не только в неприличной форме, но в "иной противоречащей общепринятым нормам морали и нравственности".
Также будет установлена административная ответственность за клевету в виде штрафа для юрлиц в размере от 500 тысяч до 3 миллионов рублей. Под клеветой имеется в виду распространение заведомо ложных сведений, порочащих честь и достоинство другого лица или подрывающих его репутацию.
Закон вступает в силу по истечении пятнадцати дней после дня его официального опубликования.
Видео дня. Тодоренко заговорила о разводе с Топаловым
Российская Газета: последние новости
Кремль не получал запрос на контакт с администрацией Байдена Кремль не получал запрос на контакт с администрацией Байдена Путин подписал закон о гарантиях бывшему президенту Путин подписал закон о гарантиях бывшему президенту В Крыму оценили идею украинского политолога устроить "Перл-Харбор" для РФ В Крыму оценили идею украинского политолога устроить "Перл-Харбор" для РФ
Комментарии 2
Политика , Александр Башкин , Андрей Турчак , Александр Хинштейн , Единая Россия , Совет Федерации
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Ритуальщики устроили бой у квартиры покойного в Москве
00:54
Ритуальщики устроили бой у квартиры покойного в Москве
Происшествия Новости Москвы
ФСБ предотвратила теракт в Тамбове
01:32
ФСБ предотвратила теракт в Тамбове
Происшествия Криминал
Массовое побоище устроили на турнире MMA в Москве
01:08
Массовое побоище устроили на турнире MMA в Москве
Происшествия Новости Москвы
Момент смертельной аварии на трассе под Рязанью попал на видео
00:23
Момент смертельной аварии на трассе под Рязанью попал на видео
Происшествия
Екатеринбуржца застрелили в маршрутке
00:53
Екатеринбуржца застрелили в маршрутке
Происшествия Криминал
Голый мужчина в шлеме запрыгнул полицейское авто и попал на видео
00:16
Голый мужчина в шлеме запрыгнул полицейское авто и попал на видео
Происшествия В мире
Видео финальных испытаний нового корвета РФ
00:53
Видео финальных испытаний нового корвета РФ
Армия
Видео боевых стрельб фрегата «Маршал Шапошников»
01:29
Видео боевых стрельб фрегата «Маршал Шапошников»
Армия
Видео необычного сравнения размеров стран
03:18
Видео необычного сравнения размеров стран
Наука и техника
Видео начала развертывания полевого госпиталя
00:22
Видео начала развертывания полевого госпиталя
Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение