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Москва

Захарова назвала источник силы России в «войне вакцин» 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 4 1 час назад
Информационная война вокруг вакцин от коронавируса уже идет, в ней сила России заключается в правде об отечественных достижениях, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

«К сожалению, да, война вакцин уже идет. Это война всего: политизация темы ковида произошла. Инфодемия, связанная с пандемией, произошла. Часть этой жуткой реальности — это, конечно, война и вакцин, и всего того, что связано с черным пиаром в отношении российских усилий или блокированием информации о российских достижениях», — сказала она в интервью ТАСС.

Дипломат считает важной способность отвечать на дезинформацию, опровергать ее и приводить контраргументы.
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« [Сила России] в правде, как всегда, правде о наших достижениях, о том, что мы делаем», — подчеркнула она.

Официальный представитель МИД отметила, что видела в западной прессе множество «слухов, домыслов, откровенной чуши» относительно российской вакцины.

«Когда не нашли ничего, за что можно было бы уцепиться, придумали «гениальную» вещь: сказали о том, что Россия плохая, потому что она сама проводит кампанию дезинформации в отношении западных вакцин. Это уже просто нелепость какая-то. Война вакцин идет, но, я думаю, это не война ученых, это война политиков и тех самых бойцов информационного фронта, с которыми мы имеем дело на страницах в основном западного мейнстрима, они вещают по телевизору и так далее», — добавила Захарова.

Напомним, 11 августа Россия первой в мире зарегистрировала вакцину от коронавируса. Она получила название «Спутник V». Препарат был разработан Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи.
В России масштабная добровольная вакцинация от COVID-19 стартовала в начале декабря. Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала, как подготовиться к вакцинации, а психолог назвал способы избавления от страха перед этой процедурой. Также сообщалось о том, чем отличаются разные российские вакцины.
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Политика , Видео , Мария Захарова , МИД , Деловая газета "Взгляд" , ИТАР-ТАСС
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