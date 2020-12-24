«Когда не нашли ничего, за что можно было бы уцепиться, придумали «гениальную» вещь: сказали о том, что Россия плохая, потому что она сама проводит кампанию дезинформации в отношении западных вакцин. Это уже просто нелепость какая-то. Война вакцин идет, но, я думаю, это не война ученых, это война политиков и тех самых бойцов информационного фронта, с которыми мы имеем дело на страницах в основном западного мейнстрима, они вещают по телевизору и так далее», — добавила Захарова.