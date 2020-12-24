Россия предложила США вернуться к ядерной сделке с Ираном

«Мы исходим из того, что возвращение США к Совместному всеобъемлющему плану действий по иранской ядерной программе не должно обставляться дополнительными условиями и какими-то предварительными требованиями». Захарова

Как ранее сообщало ИА REGNUM, разговоры о возможном возврате США к СВПД ведутся самим Вашингтоном. При этом из Штатов звучит идея о том, что договор придётся корректировать «из-за нарушений со стороны Ирана». Ни Москва, ни Тегеран не приветствуют такой вариант возврата Вашингтона к СВПД.