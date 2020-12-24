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Москва

МИД РФ предложил США мирно вернуться к ядерной сделке с Ираном 

ИА Regnum 1 час назад
Россия предложила США вернуться к ядерной сделке с Ираном
Фото: РИА Новости
Вернуться к так называемой ядерной сделке с Ираном (Совместному всеобъемлющему плану действий, СВПД) без попыток выдвигать какие-то условия призвала Соединённые Штаты официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в беседе с журналистами 24 декабря.

«Мы исходим из того, что возвращение США к Совместному всеобъемлющему плану действий по иранской ядерной программе не должно обставляться дополнительными условиями и какими-то предварительными требованиями». Захарова

Как ранее сообщало ИА REGNUM, разговоры о возможном возврате США к СВПД ведутся самим Вашингтоном. При этом из Штатов звучит идея о том, что договор придётся корректировать «из-за нарушений со стороны Ирана». Ни Москва, ни Тегеран не приветствуют такой вариант возврата Вашингтона к СВПД.
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Политика , Мария Захарова , МИД
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