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Москва

Аксёнов назвал Украину геополитическим лузером 

News.ru 47 минут назад
Аксёнов призвал Украину отказаться от русофобии
Фото: Сергей Аксёнов/vk.com
Глава Крыма Сергей Аксёнов призвал Украину отвергнуть русофобию. В противном случае она останется «геополитическим лузером».
Таким образом он ответил на слова министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы, который назвал «противостояние с Россией» главной задачей украинской внешней политики в 2021 году. По его мнению, эти слова доказывают, что Украина лишена суверенитета.

Она объект, а не субъект международных отношений, инструмент, заточенный авторами государственного переворота 2014 года под конкретную цель — пакостить России везде, где только можно, — написал он во «ВКонтакте».

Аксёнов добавил, что и на что другое «этот инструмент» не годится в силу своей крайне узкой «специализации». Поэтому до тех пор, пока русофобия остаётся основой украинской политики, эта страна будет оставаться «геополитическим лузером».
Глава Крыма также назвал постмайданную Украину уникальным явлением. По его словам, единственным смыслом политики и самого существования этого государства является его противостояние другому государству.
Ранее NEWS.ru писал, что прокуратура Автономной Республики Крым и города Севастополь, которая входит в структуру Генпрокуратуры Украины, наложила арест на 44 российских самолёта. Официальной причиной стали полёты воздушных судов на полуостров. Его Киев считает оккупированной территорией. В связи с этим правоохранительные органы страны расследуют уголовные дела о нарушениях должностными лицами иностранных авиакомпаний правил международных полётов. Им также инкриминируют нарушения порядка въезда на территорию Крыма и выезда оттуда.
В сентябре украинский суд арестовал ещё 65 российских самолётов. Однако фактически это не влияет на выполнение полётов авиакомпаниями.
В марте 2014 года власти Украины, по закону которой Крым считается украинской территорией, объявили о закрытии воздушного пространства над полуостровом и прекращением работы всех крымских аэропортов.
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Политика , Сергей Аксенов , МВД
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