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Москва

В ЦИК РФ заявили об отказе от «голосования на пеньках» 

Национальная Служба Новостей и ещё 1 1 час назад
ЦИК решил отказаться от «голосования на пеньках»
Фото: nsn.fm
Председатель Центризбиркома России Элла Памфилова подтвердила, что в будущем комитет не будет использовать голосование на придомовых территориях. Об этом глава ЦИК рассказала в интервью телеканалу «Россия 24».
По словам Памфиловой, так называемое «голосование на пеньках» — положительный опыт, однако ЦИК не намерен применять его в дальнейшем.
Председатель Центризбиркома отметила, что в таком способе голосования нет необходимости, поскольку традиционное голосование на участках и на дому для отдельных категорий граждан максимально эффективно и доступно.
При этом Памфилова подчеркнула, что в случае неблагоприятной санитарно-эпидемиологической ситуации привычные способы волеизъявления россиян позволят полностью обеспечить безопасность.
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Политика , Элла Памфилова , Центризбирком России
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