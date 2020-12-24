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Москва

Захарова подтвердила, что пока не собирается покидать МИД РФ 

ТАСС и ещё 1 28 минут назад
Захарова опровергла сообщения о своем уходе из МИД
Фото: РИА Новости
Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя различные фейки о себе, подтвердила, что пока у нее нет планов менять место работы.

"Если у меня появятся какие-то планы, я обязательно с вами ими поделюсь", — сказала дипломат в четверг в интервью ТАСС.

"Не могу понять, почему вокруг моей скромной персоны столько всяких небылиц и выдумок. С другой стороны, наверное, жизнь была бы постной без них", — добавила Захарова.

В уходящем году в соцсетях был ряд публикаций о том, что Захарова собирается перейти на работу в Госдуму и даже возглавить одно из информационных агентств.
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Политика , Мария Захарова , МИД , Госдума , ИТАР-ТАСС
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