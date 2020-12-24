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Москва

Глава МИД Турции нацелился на Сочи 

ИА Regnum 57 минут назад
Чавушоглу проведет переговоры с Лавровым в Сочи
Фото: РИА Новости
Рабочий визит турецкого министра иностранных дел Мевлюта Чавушоглу в Россию состоится 29 декабря, сообщила 24 декабря журналистам официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Чавушоглу приедет в Сочи (Краснодарский край) по приглашению российского министра иностранных дел Сергея Лаврова.
Захарова:

«Посетит он его для участия в восьмом заседании Совместной группы стратегического планирования, действующей в рамках российско-турецкого Совета сотрудничества высшего уровня».

Лавров и Чавушоглу обсудят ряд вопросов, в том числе касающихся обстановки в Закавказье, на Ближнем Востоке и в Северной Африке, а также в Черноморском регионе и на Украине.
Относительно ситуации в Нагорном Карабахе лидеры МИД коснутся темы реализации договорённости о мире, достигнутой 9 ноября 2020 г. Баку, Ереваном и Москвой.
Среди прочих важным остаётся вопрос налаживания работы совместного российско-турецкого мониторингового центра по контролю за прекращением огня и военных действий в Карабахе.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, 22 декабря военное руководство Турции заявило об отправке 60 своих военнослужащих для строительства Центра по контролю за ситуацией в Нагорном Карабахе.
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Политика , Мария Захарова , Сергей Лавров , Мевлют Чавушоглу , МИД , МИД Турции
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