Чавушоглу проведет переговоры с Лавровым в Сочи

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Захарова:

«Посетит он его для участия в восьмом заседании Совместной группы стратегического планирования, действующей в рамках российско-турецкого Совета сотрудничества высшего уровня».

Лавров и Чавушоглу обсудят ряд вопросов, в том числе касающихся обстановки в Закавказье, на Ближнем Востоке и в Северной Африке, а также в Черноморском регионе и на Украине.

Относительно ситуации в Нагорном Карабахе лидеры МИД коснутся темы реализации договорённости о мире, достигнутой 9 ноября 2020 г. Баку, Ереваном и Москвой.

Среди прочих важным остаётся вопрос налаживания работы совместного российско-турецкого мониторингового центра по контролю за прекращением огня и военных действий в Карабахе.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 22 декабря военное руководство Турции заявило об отправке 60 своих военнослужащих для строительства Центра по контролю за ситуацией в Нагорном Карабахе.