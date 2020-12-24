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Москва

Путин рассказал о разговорах с Мишустиным за полночь 

Артём Кульша 1 час назад
Путин рассказал о разговорах с Мишустиным за полночь
Фото: ТАСС
Президент Владимир Путин вел разговоры с премьер-министром Михаилом Мишустиным за полночь. Об этом, как сообщает пресс-служба Кремля, глава государства рассказал сам.
Сегодня, как сообщал «Рамблер», Путин провел предновогоднюю онлайн-встречу с членами правительства. Открывая ее, он напомнил, что пандемия коронавирусной инфекции COVID-19 началась всего через два месяца после формирования нынешнего кабинета министров.
Президент отметил, что членам правительства пришлось работать не в том режиме, в котором они планировали. Он высказал мнение, что в подобных экстраординарных условиях становится видно, кто чего стоит и на что способен на самом деле.
Путин оценил работу кабмина в 2020 году как в целом достойную, похвалил министров за то, что не растерялись, не опустили руки, сохранили хладнокровие, самообладание и работоспособность, в короткие сроки организовали системную слаженную работу, работали в условиях больших нагрузок.

«Это гипербола, художественное преувеличение, но я сказал круглосуточно, днем и ночью, но было похоже именно на это. Во всяком случае, мы с Михаилом Владимировичем иногда за полночь вели соответствующие обстановке разговоры», — добавил он.

В ноябре пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков рассказал, что режим работы президента и до ухода на самоизоляцию был растянут по суткам — для него совершенно нормальная практика звонить собеседникам и рано утром, и в два ночи. После ухода на удаленный режим работы это не изменилось.
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Комментарии 2
Политика , Дмитрий Песков , Михаил Мишустин , Владимир Путин
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