Путин рассказал о разговорах с Мишустиным за полночь 

Сегодня, как сообщал «Рамблер», Путин провел предновогоднюю онлайн-встречу с членами правительства. Открывая ее, он напомнил, что пандемия коронавирусной инфекции COVID-19 началась всего через два месяца после формирования нынешнего кабинета министров.

Президент отметил, что членам правительства пришлось работать не в том режиме, в котором они планировали. Он высказал мнение, что в подобных экстраординарных условиях становится видно, кто чего стоит и на что способен на самом деле.

Путин оценил работу кабмина в 2020 году как в целом достойную, похвалил министров за то, что не растерялись, не опустили руки, сохранили хладнокровие, самообладание и работоспособность, в короткие сроки организовали системную слаженную работу, работали в условиях больших нагрузок.

«Это гипербола, художественное преувеличение, но я сказал круглосуточно, днем и ночью, но было похоже именно на это. Во всяком случае, мы с Михаилом Владимировичем иногда за полночь вели соответствующие обстановке разговоры», — добавил он.