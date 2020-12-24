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Госдума одобрила новый миллионный штраф 

Павел Тиунов 57 минут назад
Госдума одобрила миллионный штраф за нарушение закона о суверенном рунете
Фото: ТАСС
Нарушение закона о суверенном рунете должно караться штрафом до 1 миллиона рублей, считают депутаты Государственной Думы РФ. Соответствующую инициативу парламентарии одобрили в первом чтении, сообщает «Царьград».
Как сообщал «Рамблер», в 2019 году в силу вступил закон о суверенном интернете, призванный обеспечить устойчивое, безопасное и целостное функционирование рунета в случае нештатных ситуаций, в том числе вмешательства извне. Документ предусматривает сотрудничество операторов с Роскомнадзором в случае обрыва связи. При этом сегодня закон не предполагает ответственность для предпринимателей за отказ во взаимодействия с государственной структурой.
В ноябре глава думского комитета по информационной политике Александр Хинштейн и его заместитель Сергей Боярский предложили определить размер взыскания за «оставление рунета в опасности». В подготовленном ими проекте говорится, что за первое несоблюдение требований закона о суверенном рунете предпринимателям должен грозить штраф от 20 до 700 тысяч рублей. За повторное — от 60 тысяч до 1 миллиона рублей.
Законопроект был представлен на рассмотрение членам Государственной Думы РФ и был принят в первом чтении. Если впоследствии закон будет одобрен во всех остальных инстанциях, то соответствующая статья будет прописана в Кодексе об административных правонарушениях (КоАП).
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Комментарии 1
Политика , Сергей Боярский , Александр Хинштейн , Роскомнадзор , Госдума , Царьград ТВ
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