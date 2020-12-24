Беглов сделает прививку от COVID-19 в ближайшее время

"Я сделал прививку от гриппа. И в ближайшее время буду тоже прививку (от коронавируса) делать. Можно выстроить всех членов правительства, председателей комитетов и сказать: "Все на прививку". Я считаю, что мы будем поступать по справедливости. Мы делаем списки врачей, медицинского персонала, безусловно, учителей. Ну, а мы потерпим, и как появится только возможность нам привиться, обязательно будем прививаться", — сказал он в эфире телеканала "Россия 24".