Беглов сделает прививку от COVID-19 в ближайшее время

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов сообщил, что сделает прививку от коронавируса в ближайшее время.
"Я сделал прививку от гриппа. И в ближайшее время буду тоже прививку (от коронавируса) делать. Можно выстроить всех членов правительства, председателей комитетов и сказать: "Все на прививку". Я считаю, что мы будем поступать по справедливости. Мы делаем списки врачей, медицинского персонала, безусловно, учителей. Ну, а мы потерпим, и как появится только возможность нам привиться, обязательно будем прививаться", — сказал он в эфире телеканала "Россия 24".
Беглов отметил, что до конца года в Петербурге будут развернуты 70 пунктов вакцинации граждан от коронавирусной инфекции.
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