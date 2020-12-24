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Беглов сообщил намерении сделать прививку от COVID-19 в ближайшее время 

РИА Новости 1 час назад
Беглов сделает прививку от COVID-19 в ближайшее время
Фото: пресс-служба администрации Санкт-Петербурга
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов сообщил, что сделает прививку от коронавируса в ближайшее время.

"Я сделал прививку от гриппа. И в ближайшее время буду тоже прививку (от коронавируса) делать. Можно выстроить всех членов правительства, председателей комитетов и сказать: "Все на прививку". Я считаю, что мы будем поступать по справедливости. Мы делаем списки врачей, медицинского персонала, безусловно, учителей. Ну, а мы потерпим, и как появится только возможность нам привиться, обязательно будем прививаться", — сказал он в эфире телеканала "Россия 24".

Беглов отметил, что до конца года в Петербурге будут развернуты 70 пунктов вакцинации граждан от коронавирусной инфекции.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Политика , Александр Беглов , Санкт-Петербург
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