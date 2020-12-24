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Москва

Российский депутат похвалил глубокое декольте министра 

Артём Кульша 36 минут назад
Российский депутат похвалил глубокое декольте министра
Фото: соцсети
Депутат Государственного собрания Якутии Петр Аммосов похвалил декольте министра предпринимательства, торговли и туризма региона Ирины Высоких. Об этом сообщает «Регнум».
Сегодня, как сообщал «Рамблер», состоялось внеочередное онлайн-заседание Госсобрания. Оно было посвящено рассмотрению законопроекта «О признании утратившим силу закона "Об установлении запрета на розничную продажу слабоалкогольных тонизирующих напитков на территории республики Саха (Якутия)"». В ходе заседания Высоких зачитала доклад.

«Я вот сегодня смотрел как здоровый мужчина, не как выступали вы, а на открытую часть вашего тела. Понимаете… это как-то нехорошо. Это… не знаю, как назвать… Но, конечно, как мужчина, — красиво», — заявил Аммосов, подразумевая декольте министра.

Он добавил, что в большей степени его реплика адресована людям, которые отвечают за этику государственного служащего, который занимает высокую должность министра предпринимательства. Высоких ответила депутату, что не станет обсуждать с ним свой внешний вид. В ответ председатель Госсобрания Петр Гоголев указал ей на отсутствие у нее права комментировать реплики депутатов.
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