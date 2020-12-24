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Москва

В Кремле оценили возможности США повлиять на «Северный поток — 2» 

Газета.Ru 37 минут назад
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков оценил возможности Соединенных Штатов повлиять на реализацию российского газопровода «Северный поток — 2».
Представитель Кремля сказал, что ограничения, которые США уже принимали и которые запланированы в проекте оборонного бюджета страны, направлены на то, чтобы максимально осложнить реализацию проекта.

«Конечно же, это способно осложнить», — считает Песков.

«Северный поток — 2» необходим в Европе для энергетической безопасности, добавил пресс-секретарь главы государства, отметив, что Россия, а также российские и европейские партнеры заинтересованы в том, чтобы проект был реализован и финализирован в интересах европейских потребителей и российских поставщиков газа.
Ранее Reuters со ссылкой на высокопоставленных представителей администрации действующего президента США Дональда Трампа сообщил, что Вашингтон готовит новые санкции в отношении «Северного потока — 2». По словам собеседников агентства, этот пакет ограничений может стать «смертельным ударом» для российского проекта.
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Политика , Видео , Дмитрий Песков , Дональд Трамп , Reuters
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