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Москва

Хирург объяснил появление «шрама» на шее Путина 

Артём Кульша 1 час назад
Хирург объяснил появление «шрама» на шее Путина
Фото: РИА Новости
«Шрам» на шее президента России Владимира Путина — естественная складка кожи. Об этом пластический хирург Амжад Аль-Юсеф сообщил «Собеседнику».
17 декабря, как сообщал «Рамблер», Путин дал пресс-конференцию. Зрители обратили внимание на складку на его шее. Некоторые из них высказали мнение, что это шрам, оставшийся после пластической операции, некоторые другие — что шрам после установки в дыхательные пути трубки для искусственной вентиляции легких.

«Здесь классическая шея 68-летнего мужчины с плохим тургором (эластичностью кожи. — Прим. ред.)», — сообщил Аль-Юсеф.

Он рассказал, что тургор кожи ослабевает с возрастом. В результате передавливания горла воротом рубашки и галстуком лишняя кожа собирается и превращается в складку.
Врач отметил, что у Путина очень ухоженное лицо благодаря профессиональному косметологическому уходу, а для шеи столь же действенного ухода просто нет.
Также он рассказал, что шрам после интубации может остаться лишь в теории, нередко кожа заворачивается так, что на шее не остается даже рубца. Кроме того, пластические операции не проводятся в этой области, а если бы это было некое новшество в пластической хирургии, то оно было бы проведено без столь серьезного «ляпа».
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Политика , Владимир Путин
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