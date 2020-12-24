Хирург объяснил появление «шрама» на шее Путина 

«Шрам» на шее президента России Владимира Путина — естественная складка кожи. Об этом пластический хирург Амжад Аль-Юсеф сообщил «Собеседнику».

17 декабря, как сообщал «Рамблер», Путин дал пресс-конференцию. Зрители обратили внимание на складку на его шее. Некоторые из них высказали мнение, что это шрам, оставшийся после пластической операции, некоторые другие — что шрам после установки в дыхательные пути трубки для искусственной вентиляции легких.

«Здесь классическая шея 68-летнего мужчины с плохим тургором (эластичностью кожи. — Прим. ред.)», — сообщил Аль-Юсеф.

Он рассказал, что тургор кожи ослабевает с возрастом. В результате передавливания горла воротом рубашки и галстуком лишняя кожа собирается и превращается в складку.

Врач отметил, что у Путина очень ухоженное лицо благодаря профессиональному косметологическому уходу, а для шеи столь же действенного ухода просто нет.

Также он рассказал, что шрам после интубации может остаться лишь в теории, нередко кожа заворачивается так, что на шее не остается даже рубца. Кроме того, пластические операции не проводятся в этой области, а если бы это было некое новшество в пластической хирургии, то оно было бы проведено без столь серьезного «ляпа».