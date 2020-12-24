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Москва

«Единая Россия» предлагает запретить продавать пиротехнику несовершеннолетним 

Парламентская газета и ещё 1 1 час назад
ЕР высказалась за запрет продажи пиротехники несовершеннолетним
Фото: РИА Новости
«Единая Россия» обратилась в Правительство, чтобы решить вопросы, связанные с безопасным использованием пиротехники, сообщил руководитель фракции в Госдуме Сергей Неверов.
Как заявил Неверов, подводя итоги работы фракции в 2020 году, перед Новым годом особенно актуальна тема использования пиротехники. «Не нужно увеличивать количество обратившихся в медицинские учреждения, они и так сегодня работают в напряжённом режиме», — сказал он.
Депутат подчеркнул, что сегодня пиротехнические изделия продают практически бесконтрольно, в том числе несовершеннолетним. А используют петарды и фейерверки в жилых кварталах.

«Это практически находится вне правового поля, хотя решить это можно постановлением Правительства, — отметил Сергей Неверов. — Ситуация требует оперативного вмешательства, так как 1 января 2021 года прекращается действие требований пожарной безопасности при реализации и использовании пиротехнических изделий».

«Единая Россия» обратилась в Правительство для того, чтобы решить этот вопрос, сообщил парламентарий. Предлагается ввести запрет на продажу пиротехники несовершеннолетним.
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Комментарии 2
Политика , Сергей Неверов , Единая Россия , Госдума
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