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Жириновский предложил перенести начало учебного года на 15 октября 

Парламентская газета 1 час назад
В ЛДПР предложили перенести начало учебного года на 15 октября
Фото: ЮРИЙ ИНЯКИН / ПГ
ЛДПР предлагает перенести начало учебного года на 15 октября, сообщил лидер фракции Владимир Жириновский перед пленарным заседанием Госдумы 24 декабря.
Подводя итоги работы в 2020 году, Жириновский отметил, что фракция ЛДПР внесла 146 законопроектов, но из них принято только 10. Например, по инициативе ЛДПР Центробанку дали право отзывать лицензии у страховых компаний, расширили спектр материнского капитала.
Владимир Жириновский подчеркнул, что ЛДПР поддержала поправки в Конституцию, и все законы, направленные на их реализацию. Также фракция проголосовала за право кабмина регулировать цены при их подорожании. «Вчера дали кабмину право регулировать цены. Во всех странах мира это делается давно — на короткий период времени парламент или правительство имеют право остановить подорожание», — сказал Жириновский.
Он также отметил, что Президент поддержал идею о том, чтобы сделать выходным днем 31 декабря. «Мы предлагали сделать это в течение десяти лет», — подчеркнул политик.
Теперь фракция будет отстаивать предложение, чтобы перенести начало учебного года на 15 октября. «Начало учебного года будем отстаивать. С 15 октября — чтобы продлить лето для всей страны. Сделают, но с опозданием на 30-40-50 лет», — сказал Жириновский.
Также фракция выступает за восстановление индексации пенсий работающим пенсионерам, освобождение от налогов всех граждан, которые получают менее 20 тысяч рублей в месяц. «И постепенно нужно повышать МРОТ до 30 тысяч. 1 000 тысяча рублей в день — и тогда человек будет нормально жить», — добавил лидер ЛДПР.
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Политика , Общество , Владимир Жириновский , Госдума , ЛДПР , Центральный банк России
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