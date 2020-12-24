В ЛДПР предложили перенести начало учебного года на 15 октября

Подводя итоги работы в 2020 году, Жириновский отметил, что фракция ЛДПР внесла 146 законопроектов, но из них принято только 10. Например, по инициативе ЛДПР Центробанку дали право отзывать лицензии у страховых компаний, расширили спектр материнского капитала.

Владимир Жириновский подчеркнул, что ЛДПР поддержала поправки в Конституцию, и все законы, направленные на их реализацию. Также фракция проголосовала за право кабмина регулировать цены при их подорожании. «Вчера дали кабмину право регулировать цены. Во всех странах мира это делается давно — на короткий период времени парламент или правительство имеют право остановить подорожание», — сказал Жириновский.

Он также отметил, что Президент поддержал идею о том, чтобы сделать выходным днем 31 декабря . «Мы предлагали сделать это в течение десяти лет», — подчеркнул политик.

Теперь фракция будет отстаивать предложение, чтобы перенести начало учебного года на 15 октября. «Начало учебного года будем отстаивать. С 15 октября — чтобы продлить лето для всей страны. Сделают, но с опозданием на 30-40-50 лет», — сказал Жириновский.

Также фракция выступает за восстановление индексации пенсий работающим пенсионерам, освобождение от налогов всех граждан, которые получают менее 20 тысяч рублей в месяц. «И постепенно нужно повышать МРОТ до 30 тысяч. 1 000 тысяча рублей в день — и тогда человек будет нормально жить», — добавил лидер ЛДПР.