Посол РФ обвинил Запад из-за Белоруссии

Он заявил, что США Великобритания и страны ЕС продемонстрировали «предельно жесткое отношение» и «неправовые, скорее эмоциональные, оценки» происходящих в Белоруссии событий. Их оценки «становятся политическими», сказал он, подчеркнув, что «глобальная задача — отрыв Белоруссии от России — не сдана в утиль» на Западе, «она, может быть, чуть отложена, но о ней помнят».

Мезенцев обвинил Запад в «работе по расколу» белорусского общества, чтобы «оторвать молодых белорусов, интеллигенцию, людей творческих профессий, а потом и коллективы сотен белорусских предприятий» от руководства Белоруссии, передает РИА «Новости» со ссылкой на канал «Белрос».

«Мы видим, особенно в последние месяцы, сколь жестким стал Запад по отношению к республиканскому руководству, сколь хлесткие выражения не особо выбирают в ряде европейских столиц и США», — приводит его слова ТАСС.

Мезенцев заявил: «С учетом того давления, которое оказывается сегодня на Белоруссию, в том числе экономического, объявленных санкций в отношении ряда предприятий <…>, надо понимать, как будет жить наш дорогой, любимый, родной для нас славянский народ». По его словам, решение о глубине и масштабе интеграции Белоруссии с Россией стоит за Минском. При этом 2020 год подтвердил «особую практику отношений между Россией и Белоруссией». Посол полагает, что страны пока не пришли к формированию единого рынка газа и нефти из-за мнения ряда журналистов о якобы негативном влиянии такого рынка на независимость Белоруссии. Мезенцев считает, что люди, заявляющие об угрозе суверенитету Белоруссии, «лукавят».