Посол: Запад хочет оторвать Белоруссию от России 

Запад хочет оторвать Белоруссию от России, заявил посол РФ в республике Дмитрий Мезенцев.
Об этом пишет РИА "Новости". По его словам, страны Евросоюза "показывают предельно жесткое отношения" и эмоционально оценивают ситуацию в Белоруссии.
"Глобальная задача — отрыв Белоруссии от России — не сдана в утиль. Она, может быть, чуть отложена, но о ней помнят", — сказал Мезенцев.
Он считает, что Запад пытается расколоть белорусское общество, оторвав молодежь, интеллигенцию и предприятия от действующей власти.