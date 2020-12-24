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Посол: Запад хочет оторвать Белоруссию от России 

Газета.Ru и ещё 2 49 минут назад
Посол: Запад хочет оторвать Белоруссию от России
Фото: ТАСС
Запад хочет оторвать Белоруссию от России, заявил посол РФ в республике Дмитрий Мезенцев.
Об этом пишет РИА "Новости". По его словам, страны Евросоюза "показывают предельно жесткое отношения" и эмоционально оценивают ситуацию в Белоруссии.

"Глобальная задача — отрыв Белоруссии от России — не сдана в утиль. Она, может быть, чуть отложена, но о ней помнят", — сказал Мезенцев.

Он считает, что Запад пытается расколоть белорусское общество, оторвав молодежь, интеллигенцию и предприятия от действующей власти.
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Политика , В мире , Дмитрий Мезенцев , ЕС , РИА Новости
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