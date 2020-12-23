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Москва

МИД РФ передал подаренную Лаврову икону в посольство Боснии и Герцеговины 

Газета.Ru 2 часа назад
МИД РФ передал подаренную Лаврову икону в посольство Боснии и Герцеговины
Фото: РИА Новости
Российская сторона передала в посольство Боснии и Герцеговины в Москве икону 18 века, подаренную главе МИД России Сергею Лаврову.
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на внешнеполитическое ведомство РФ.
В российском министерстве указали, что икону передали в диппредставительство Бига в среду, 23 декабря.

"При этом рекомендовали партнерам задействовать доступные правовые механизмы для выяснения всех обстоятельств этого дела, включая происхождение упомянутого артефакта", — говорится в сообщении.

Ранее член президиума БиГ Милорад Додик подарил Лаврову 300-летнюю православную икону. После этого украинское посольство направило ноту в МИД Боснии и Герцеговины с требованием вернуть Украине эту икону.
Прокуратура БиГ завела дело и инициировала проверку происхождения артефакта.
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Политика , Сергей Лавров , Милорад Додик , МИД , Генпрокуратура РФ
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