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Москва

Эрдоган заявил, что считает Путина человеком, который держит свое слово 

ТАСС и ещё 9 1 час назад
Эрдоган заявил, что считает Путина честным человеком
Фото: Lenta.ru
Президент Турции Тайип Эрдоган считает российского лидера Владимира Путина честным человеком, который держит свое слово.
Ранее президент России, отвечая на один из вопросов на большой пресс-конференции, назвал Эрдогана человеком, "который держит свое слово", несмотря на то что их взгляды "на отдельные вопросы могут расходиться".

"На самом деле это те слова, которые описывают и его самого (Путина — прим. ТАСС), — сказал президент Турции, отвечая на вопросы журналистов после пятничной молитвы. — Познакомившись с господином Путиным, я узнал его именно в таком ключе. Он действительно честный человек".

Эрдоган также отметил, что Россия стала "редкой страной, которая сдерживает свои обещания, с которой также удалось установить прочные отношения".

"Мы [с Россией] уверенно идем к поставленным целям, и я уверен, что продолжим это делать", — добавил он.

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Политика , Владимир Путин , ИТАР-ТАСС , США
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