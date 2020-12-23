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Москва

МИД передал подаренную Лаврову икону в посольство Боснии и Герцеговины 

RT на русском и ещё 1 32 минуты назад
МИД вернул Боснии и Герцеговине подаренную Лаврову икону
Фото: МИД РФ
Российская сторона передала икону, подаренную министру иностранных дел России Сергею Лаврову, в посольство Боснии и Герцеговины в Москве.
Об этом информирует Интерфакс со ссылкой на внешнеполитическое ведомство России.

«23 декабря по согласованию с дарителем икона была передана в посольство Боснии и Герцеговины в Москве. При этом рекомендовали партнёрам задействовать доступные правовые механизмы для выяснения всех обстоятельств этого дела, включая происхождение упомянутого артефакта», — заявили в МИД.

Ранее член президиума БиГ Милорад Додик подарил Лаврову 300-летнюю православную икону, которая якобы была «найдена в Луганске».
16 декабря украинское посольство направило ноту в МИД Боснии и Герцеговины, назвав икону «объектом культурного наследия Украины» и потребовав объяснить её происхождение.
В Боснии и Герцеговине объяснили происхождение подаренной Лаврову иконы
После этого прокуратура БиГ сообщила, что проверит информацию об иконе.
В МИД России заявили, что вернут икону Боснии и Герцеговине для уточнения её истории по линии Интерпола.
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Политика , Сергей Лавров , Милорад Додик , МИД , Генпрокуратура РФ , Интерпол , Интерфакс , Красноярск , Красноярский Край , Москва
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