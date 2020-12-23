МИД вернул Боснии и Герцеговине подаренную Лаврову икону

«23 декабря по согласованию с дарителем икона была передана в посольство Боснии и Герцеговины в Москве. При этом рекомендовали партнёрам задействовать доступные правовые механизмы для выяснения всех обстоятельств этого дела, включая происхождение упомянутого артефакта», — заявили в МИД.