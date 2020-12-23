Азербайджан стал новым союзником России в Закавказье

В уходящем году с новой силой вспыхнул самый тяжелый и затяжной конфликт на постсоветском пространстве — Азербайджан вступил в войну с Арменией за Нагорный Карабах. Уже в третий раз. Масштабные боевые действия удалось остановить только после прямого вмешательства России и ввода миротворцев. Сейчас может показаться, что Москва явно действует в интересах Баку , особенно после того, как Владимир Путин поддержал азербайджанскую позицию по Карабаху. Но все не так однозначно. О том, как развивались российско-азербайджанские отношения накануне войны, как повлияло на них сближение России и Турции и как эти процессы предопределили исход боевых действий, — в материале «Ленты.ру»

В разных плоскостях

«С международно-правовой точки зрения, я тоже об этом говорил, эти все территории являются неотъемлемой частью Азербайджанской Республики», — заявил президент России Владимир Путин на ежегодной большой пресс-конференции.

Довольно неожиданное заявление, учитывая, что после первой карабахской войны 1992-1994 годов Россия воспринималась скорее как союзник и покровитель Армении. Конечно, основания для этого были. Мирное урегулирование по Бишкекскому протоколу однозначно закрепило военную победу армян, хоть и не принесло никакой определенности в вопросе дальнейшего статуса Нагорного Карабаха. Ереван стал полноправным участником интеграционных структур на постсоветском пространстве: ЕАЭС и ОДКБ.

Баку, казалось бы, избрал другую стратегию развития, вступив в 1997 году в отчетливо проамериканский блок ГУАМ — Организацию за демократию и экономическое развитие, образованную Грузией Украиной , Азербайджаном и Молдавией . Однако за политическими процессами есть еще и экономические, и в этой плоскости картина вырисовывается иная.

Договоры о взаимном торговом сотрудничестве Москва имеет с обеими республиками. Показатели товарооборота России с обеими закавказскими республиками примерно равны в области российского импорта — примерно по 0,9 миллиарда долларов. Но Баку экспортирует в Москву гораздо больше, чем Ереван.

$2,3 млрд

достиг объем азербайджанского экспорта в Россию в 2019 году, объем армянского экспорта составил $1,7 млрд

Да и российских денег в азербайджанской экономике куда больше, чем в экономике Армении. Официальный представитель Баку Джейхун Бахрамов летом 2020 года оценивал объем российских инвестиций в пять миллиардов долларов США. Объем российских инвестиций в экономику Армении скромнее, Владимир Путин оценивал их в два миллиарда долларов. Кроме того, российские компании (всего их 950) составляют 10 процентов от всех компаний с иностранным капиталом в Азербайджане.

Несмотря на участие Армении в ОДКБ, между Москвой и Баку существует свой двусторонний договор от 1997 года, согласно которому стороны обязуются не участвовать в агрессивных мероприятиях друг против друга, в том числе и через третьи страны. Между Россией и Азербайджаном также есть соглашение, предусматривающее поставки российского вооружения и техники, подготовку кадров и участие российских специалистов в ремонте и модернизации техники.

Фархад Ибрагимов, российский политолог, эксперт международного дискуссионного клуба «Валдай» в беседе с «Лентой.ру» подчеркнул, что отношения между Россией и Азербайджаном за последние семь лет вышли на качественно новый уровень развития. «И Москва, и Баку постоянно утверждали (и утверждают), что двусторонние отношения носят характер стратегического партнерства, товарооборот растет, расширяется поле для взаимодействия», — подчеркнул он.

63,8%

поставок вооружения в Азербайджан приходится на Россию в последние 10 лет Восточный вопрос

Ввиду того, что серьезную военную и дипломатическую поддержку Азербайджану в ходе нынешнего конфликта оказывала Турция, «османский фактор» серьезно повлиял как на оценки характера урегулирования карабахского конфликта, так и на динамику российского влияния в Закавказье. Во время войны ряд экспертов высказывал мнение, что Турция своими действиями снизила влияние России. Но Москва и Анкара в Карабахе выступили вовсе не оппонентами, а ситуативными союзниками.

И для Путина, и для его турецкого коллеги Реджепа Тайипа Эрдогана в данной ситуации куда более ценна возможность разрешения конфликта без участия Запада, и у них все получилось — для заключения перемирия не потребовалось участие США, ЕС и Минской группы ОБСЕ. Более того, другие посредники в карабахском конфликте показали свою неспособность повлиять на обстановку в регионе.

Азербайджан — независимое суверенное государство. Азербайджан вправе выбирать себе союзников так, как он считает нужным. Кто же ему может в этом отказать?

президент России Владимир Путин

об участии Турции в карабахском конфликте

Кроме того, Москве необходимо сохранять присутствие в Сирии и Ливии, а здесь партнерство с Анкарой критически важно. И нельзя сказать, что она попросту отдала Азербайджан в турецкую зону влияния и сдала Карабах в обмен на спокойствие за свои операции в Африке и на Ближнем Востоке. От разрешения конфликта Москва получила куда больше, при этом позволив туркам сделать хорошую мину при, в общем-то, средней игре.

Эрдоган посетил парад в Баку и дал своим избирателям красивую картинку возрождения имперской политики. А Москва получила, по сути, еще одну военную базу в Закавказье, по ме