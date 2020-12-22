Комитет ГД поддержал проект о праве Путина вновь баллотироваться в президенты

Профильный комитет Госдумы по контролю и регламенту рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении законопроект во исполнение поправки к конституции, дающий в том числе право действующему президенту РФ Владимиру Путину вновь баллотироваться на пост главы государства. Такое решение комитет принял на заседании во вторник, сообщил ТАСС член комитета Дмитрий Ламейкин.
Речь идет о законопроекте, который внесли в Госдуму депутаты Госдумы Павел Крашенинников и Ольга Савастьянова, а также член Совфеда Андрей Клишас. Положение Конституции РФ, "ограничивающее число сроков, в течение которых одно и то же лицо может занимать должность президента РФ, применяется к лицу, занимавшему и (или) занимающему должность президента РФ, без учета числа сроков, в течение которых оно занимало и (или) занимает эту должность на момент вступления в силу поправки к конституции РФ, вносящей соответствующее ограничение, и не исключает для него возможность занимать должность президента РФ в течение сроков, допустимых указанным положением", отмечается в документе.