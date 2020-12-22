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Москва

Россия направила в ЦАР 300 инструкторов для обучения военных 

РИА Новости 11 минут назад
МИД подтвердил отправку 300 российских инструкторов в ЦАР
Фото: РИА Новости
Россия для содействия ЦАР в вопросах укрепления обороноспособности направила дополнительно 300 инструкторов для обучения военнослужащих национальной армии, сообщил МИД РФ.

"Россия в рамках оказания содействия Банги в вопросах укрепления обороноспособности Центральноафриканской Республики оперативно откликнулась на просьбу ее руководства и направила дополнительно 300 инструкторов для обучения военнослужащих национальной армии. Соответствующее уведомление передано российской стороной в комитет Совета Безопасности ООН 2127 по санкциям в отношении ЦАР", — сообщил МИД РФ.

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Политика , МИД , Совбез ООН
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