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Госдума вводит уголовную ответственность за клевету в интернете 

ТАСС 1 час назад
Госдума вводит уголовную ответственность за клевету в интернете
Фото: РИА Новости
Госдума во вторник приняла в первом чтении законопроект об уголовной ответственности за клевету в интернете, который также в целом ужесточает наказания за подобные высказывания.
Автором инициативы выступил первый зампредседателя комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Дмитрий Вяткин ("Единая Россия").
Документ предполагает внесение поправок в статью 128.1 УК РФ ("Клевета"). Сейчас одним из квалифицированных составов указанной статьи предусматривается уголовная ответственность за клевету, содержащуюся в публичном выступлении, публично демонстрирующемся произведении, средствах массовой информации. УК предлагается дополнить положением, в соответствии с которым устанавливается ответственность за клевету, совершенную публично с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, включая интернет, а равно в отношении нескольких лиц, в том числе индивидуально неопределенных.
Законопроектом предусмотрено, что клевета в интернете, СМИ или в публичном выступлении грозит штрафом до одного миллиона рублей, либо обязательными работами на срок до 240 часов, принудительными работами на срок до двух лет, арестом на срок до двух месяцев или лишением свободы на срок до двух лет.
Ужесточается ответственность и по другим квалифицирующим признакам. Так, клевета, совершенная с использованием своего служебного положения, будет грозить лишением свободы на срок до трех лет, клевета о том, что лицо страдает заболеванием, представляющим опасность для окружающих, — лишением свободы на срок до четырех лет. Клеветнические обвинения в совершении изнасилования, тяжкого или особо тяжкого преступления будут грозить сроком до пяти лет.
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Комментарии 5
Политика , Общество , Дмитрий Вяткин , Единая Россия , Госдума , Иркутская Область , Ук
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