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Путин подписал закон о федеральной территории «Сириус» 

Газета.Ru и ещё 1 2 часа назад
Путин подписал закон о федеральной территории «Сириус»
Фото: РИА Новости
Российский президент Владимир Путин подписал закон федеральной территории "Сириус". Докмент был опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Соответствующий закон сопредседателями рабочей группы Андреем Клишасом и Павлом Крашенинниковым внесен в Думу в рамках развития поправок в Конституцию страны.
В документе отмечается, что федеральная территория "Сириус" становится новым видом публично-правового образования. Она также обладает экономической самостоятельностью, а также имеет собственное имущество и бюджет. Органом публичной власти территории становится Совет федеральной территории "Сириус", полномочия председателя которого могут быть прекращены досрочно в связи с утратой доверия президента России.
Сам Совет будет состоять из 17 человек сроком на пять лет. Девять членов органа будут избираться в соответствии с российским законодательством, еще трое будут назначаться главой государства, еще столько же правительством и один — губернатором Краснодарского края.
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Комментарии 1
Политика , Павел Крашенинников , Андрей Клишас , Владимир Путин , Госдума , Краснодарский Край
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