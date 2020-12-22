Путин подписал закон о федеральной территории «Сириус» 

Российский президент Владимир Путин подписал закон федеральной территории "Сириус". Докмент был опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

В документе отмечается, что федеральная территория "Сириус" становится новым видом публично-правового образования. Она также обладает экономической самостоятельностью, а также имеет собственное имущество и бюджет. Органом публичной власти территории становится Совет федеральной территории "Сириус", полномочия председателя которого могут быть прекращены досрочно в связи с утратой доверия президента России.

Сам Совет будет состоять из 17 человек сроком на пять лет. Девять членов органа будут избираться в соответствии с российским законодательством, еще трое будут назначаться главой государства, еще столько же правительством и один — губернатором Краснодарского края.