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Онищенко назвал «следующий этап законотворчества» после вытрезвителей 

ТК «Звезда» и ещё 8 9 минут назад
Назван «следующий этап законотворчества» после вытрезвителей
Фото: ТАСС
Бывший главный санитарный врач РФ Геннадий Онищенко прокомментировал «Звезде» новость о возвращении вытрезвителей в стране. Депутат Госдумы указал, что возвращение, по сути, произошло и подобные организации уже действуют.

«Нужно это все сделать на уровне страны и задать единую политику», — обозначил он.

Онищенко отметил, что люди, злоупотребляющие алкоголем, действительно нуждаются в лечении.

«Алкоголизм — это своего рода наркомания. И сам человек, во-первых, не признает, что он алкоголик, что ему надо лечиться, это особое заболевание», — сказал Онищенко.

В связи с этим депутат предложил подумать о возвращении лечебно-трудовых профилакториев для принудительного лечения таких людей. Однако этот вопрос, как считает врач, пока не актуален.

«Это следующий этап законотворчества», — указал он.

Сейчас же, по мнению Онищенко, важно обратить внимание на защиту жизни граждан, испытывающих проблемы со спиртным, в период холодов. Существующая статистка по России говорит о том, что зимой каждый год люди в состоянии алкогольного опьянения замерзают на улицах.
Ранее в Государственной Думе РФ приняли закон о возвращении вытрезвителей с 1 января следующего года. В новом виде данные организации могут быть не только государственными, а еще и частными — с платными услугами для оказавшихся в них граждан.
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Комментарии 2
Политика , Геннадий Онищенко , Госдума
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