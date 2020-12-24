Назван «следующий этап законотворчества» после вытрезвителей

Бывший главный санитарный врач РФ Геннадий Онищенко прокомментировал «Звезде» новость о возвращении вытрезвителей в стране. Депутат Госдумы указал, что возвращение, по сути, произошло и подобные организации уже действуют.

«Нужно это все сделать на уровне страны и задать единую политику», — обозначил он.

Онищенко отметил, что люди, злоупотребляющие алкоголем, действительно нуждаются в лечении.

«Алкоголизм — это своего рода наркомания. И сам человек, во-первых, не признает, что он алкоголик, что ему надо лечиться, это особое заболевание», — сказал Онищенко.

В связи с этим депутат предложил подумать о возвращении лечебно-трудовых профилакториев для принудительного лечения таких людей. Однако этот вопрос, как считает врач, пока не актуален.

«Это следующий этап законотворчества», — указал он.

Сейчас же, по мнению Онищенко, важно обратить внимание на защиту жизни граждан, испытывающих проблемы со спиртным, в период холодов. Существующая статистка по России говорит о том, что зимой каждый год люди в состоянии алкогольного опьянения замерзают на улицах.