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Москва

В Госдуме оценили «Перл-Харбор» в Крыму 

Артём Кульша 1 час назад
В Госдуме оценили «Перл-Харбор» в Крыму
Фото: ТАСС
«Перл-Харбор» в Крыму обернется для Украины тем же, чем обернулся для Японии, — глобальной катастрофой. Об этом депутат Государственной думы Дмитрий Белик заявил РИА Новости.
На днях, как сообщал «Рамблер», политолог Зиновий Свереда призвал Украину вернуть Крым военным путем — взорвать Крымский мост и устроить Военно-морскому флоту России «Перл-Харбор».

«Перл-Харбор обернулся для Японии глобальной катастрофой. Ответ России в случае подобной провокации будет не менее жесткий», — прокомментировал сегодня Белик.

Он высказал мнение, что в реальном мире все происходит не так, как на фантастических картинах, которые рисуют, сидя на диване, украинские политологи. Парламентарий считает, что в Генеральном штабе Украины, в отличие от Свереды, осознают последствия попытки атаковать объекты в Крыму — Россия уничтожит украинскую ракету еще до захода в свое воздушное пространство, а затем уничтожит центр принятия данного решения, то есть кабинет, в котором сидит тот, кто отдал соответствующий приказ.
В первой половине декабря экс-депутат Верховной рады, бывший вице-премьер-министр Украины и экс-посол Украины в Белоруссии Роман Бессмертный заявил, что вопрос возвращения Крыма в состав Украины может быть решен путем построения ею армии и планирования военных операций.
В ноябре бывший заместитель министра иностранных дел Украины, экс-представитель страны при Европейском союзе и бывший заместитель главы администрации украинского президента Константин Елисеев назвал избрание Джо Байдена президентом США шанс Украины деоккупировать Крым и дать достойный отпор российской агрессии в Донбассе.
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Комментарии 2
Политика , Константин Елисеев , Дмитрий Белик , Джозеф Байден , Роман Бессмертный , ЕС , Госдума , Верховная Рада , РИА Новости
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