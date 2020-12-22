В Госдуме оценили «Перл-Харбор» в Крыму 

На днях, как сообщал «Рамблер», политолог Зиновий Свереда призвал Украину вернуть Крым военным путем — взорвать Крымский мост и устроить Военно-морскому флоту России «Перл-Харбор».

«Перл-Харбор обернулся для Японии глобальной катастрофой. Ответ России в случае подобной провокации будет не менее жесткий», — прокомментировал сегодня Белик.

Он высказал мнение, что в реальном мире все происходит не так, как на фантастических картинах, которые рисуют, сидя на диване, украинские политологи. Парламентарий считает, что в Генеральном штабе Украины, в отличие от Свереды, осознают последствия попытки атаковать объекты в Крыму — Россия уничтожит украинскую ракету еще до захода в свое воздушное пространство, а затем уничтожит центр принятия данного решения, то есть кабинет, в котором сидит тот, кто отдал соответствующий приказ.

В первой половине декабря экс-депутат Верховной рады , бывший вице-премьер-министр Украины и экс-посол Украины в Белоруссии Роман Бессмертный заявил, что вопрос возвращения Крыма в состав Украины может быть решен путем построения ею армии и планирования военных операций.