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Москва

«Проявления по Фрейду»: В Кремле жестко ответили Навальному 

Артём Кульша 2 часа назад
Кремль прокомментировал новое расследование Навального про ФСБ
Фото: ТАСС
У политика Алексея Навального проявляются мания преследования, мания величия и зацикленность на гульфиковой зоне. Об этом, как сообщает ТАСС, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
20 августа, как сообщал «Рамблер», Навальный был госпитализирован в Омске, а 22-го — перевезен в клинику в Берлине. 2 сентября власти Германии заявили, что он был отравлен химическим нервно-паралитическим отравляющим веществом из группы «Новичок». 23 сентября политик был выписан из больницы.
Вчера политик опубликовал видеозапись, на которой звонит одному из своих предполагаемых отправителей с использованием программы, которая сделала так, что собеседник увидел номер своего начальства. В ходе разговора тот признался, что яд нанесли на вещи Навального, а предметом одежды с максимальной концентрацией были трусы, а именно внутренние швы гульфика.

«В целом можно сказать, что у больного наблюдается ярко выраженная мания преследования, определенные проявления мании величия. Он даже сравнивает себя с Иисусом! В остальном, конечно, уже проявления по Фрейду — зацикленность на гульфиковой зоне собственной и так далее», — высказал сегодня личное мнение Песков.

Он назвал ролик Навального попыткой дискредитировать ФСБ, которая априори не может иметь успеха. Официальный представитель Кремля выразил уверенность, что служба очень хорошо и эффективно защищает россиян от разных смертельных опасностей.
Накануне в пресс-службе ФСБ назвали видео Навального спланированной провокацией, направленной на дискредитацию ведомства, осуществленной с организационной и технической поддержкой иностранных спецслужб.
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Комментарии 7
Политика , Иисус Христос , Алексей Навальный , Дмитрий Песков , ФСБ
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