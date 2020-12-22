Кремль прокомментировал новое расследование Навального про ФСБ

20 августа, как сообщал «Рамблер», Навальный был госпитализирован в Омске , а 22-го — перевезен в клинику в Берлине. 2 сентября власти Германии заявили, что он был отравлен химическим нервно-паралитическим отравляющим веществом из группы «Новичок». 23 сентября политик был выписан из больницы.

Вчера политик опубликовал видеозапись, на которой звонит одному из своих предполагаемых отправителей с использованием программы, которая сделала так, что собеседник увидел номер своего начальства. В ходе разговора тот признался, что яд нанесли на вещи Навального, а предметом одежды с максимальной концентрацией были трусы, а именно внутренние швы гульфика.

«В целом можно сказать, что у больного наблюдается ярко выраженная мания преследования, определенные проявления мании величия. Он даже сравнивает себя с Иисусом! В остальном, конечно, уже проявления по Фрейду — зацикленность на гульфиковой зоне собственной и так далее», — высказал сегодня личное мнение Песков.

Он назвал ролик Навального попыткой дискредитировать ФСБ , которая априори не может иметь успеха. Официальный представитель Кремля выразил уверенность, что служба очень хорошо и эффективно защищает россиян от разных смертельных опасностей.

Накануне в пресс-службе ФСБ назвали видео Навального спланированной провокацией, направленной на дискредитацию ведомства, осуществленной с организационной и технической поддержкой иностранных спецслужб.